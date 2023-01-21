Евросоюз потребовал от режима Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных 6 21.01.2023, 14:06

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Документ утвердили на заседании Комитета министров Совета Европы.

На заседании Комитета министров Совета Европы 18 января ряд европейских стран, входящих в Евросоюз, выступили с заявлением о ситуации с правами человека в Беларуси. Свои подписи под документом поставили также представители многих других стран, сообщает правозащитный центр «Весна».

В заявлении подчеркивается серьезная обеспокоенность тяжелой ситуацией, которая имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, с правами человека в Беларуси при режиме Лукашенко.

«Мы призываем минские власти немедленно освободить каждого из политзаключенных. В число лиц незаконно и несправедливо лишенных свободы входят лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, находящийся в заключении с июля 2021 года, и другие лидеры «Весны», судебный процесс над которыми начался 5 января и грозит обвиняемым от 7 до 12 годами лишения свободы», – заявляют страны–подписанты документа.

Особую тревогу вызывает принятая «палатой представителей» в первом чтении поправка к Уголовному кодексу, которая вводит еще большую возможность применения смертной казни за «государственную измену» в контексте усиления политических репрессий в Беларуси.

Евросоюз также решительно осуждает репрессии против демократической оппозиции, правозащитников, журналистов, а также представителей национальных меньшинств и призывает власти Беларуси выполнять международные обязательства и обязательства своей страны в рамках ООН и ОБСЕ.

Представители стран Евросоюза не обошли своим осуждением действия режима в Минске, направленные на поддержку варварской российской агрессии против Украины, и возобновление попыток цинично и насильственно использовать мигрантов для создания кризисной ситуации на границах ЕС.

Евросоюз «по-прежнему поддерживает народ Беларуси и продолжит поддержку ее гражданского общества и его законного стремления к достижению европейских стандартов в области прав человека, демократии и верховенства закона».

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