Битва за Бахмут: украинские бойцы разгромили русских разведчиков 21.01.2023, 13:58

2,372

Пехоту оккупантов разбили в ближнем бою.

Украинские пограничники не позволили россиянам провести разведку боем в Донецкой области. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Битва за Бахмут: пограничники уничтожили разведгруппу и отразили штурм оккупантов», – говорится в сообщении.

В ГПСУ пояснили, что противник пытался провести разведку боем.

«Безуспешно. Наши бойцы уничтожили двух разведчиков, еще трех ранили», – сообщили в Госпогранслужбе.

Позднее, с наступлением темноты вражеская пехота пошла в наступление. Артиллерия сил обороны открыла огонь по оккупантам, а пограничники остановили их в ближнем бою.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».