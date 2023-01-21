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Битва за Бахмут: украинские бойцы разгромили русских разведчиков

  • 21.01.2023, 13:58
  • 2,372
Битва за Бахмут: украинские бойцы разгромили русских разведчиков

Пехоту оккупантов разбили в ближнем бою.

Украинские пограничники не позволили россиянам провести разведку боем в Донецкой области. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Битва за Бахмут: пограничники уничтожили разведгруппу и отразили штурм оккупантов», – говорится в сообщении.

В ГПСУ пояснили, что противник пытался провести разведку боем.

«Безуспешно. Наши бойцы уничтожили двух разведчиков, еще трех ранили», – сообщили в Госпогранслужбе.

Позднее, с наступлением темноты вражеская пехота пошла в наступление. Артиллерия сил обороны открыла огонь по оккупантам, а пограничники остановили их в ближнем бою.

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