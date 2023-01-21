ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной 21.01.2023, 14:15

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Россияне в отчаянии бросают в атаку пригожинских зэков по минным полям.

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут упорные бои в Луганской области, постепенно приближая линию фронта к Кременной.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом, у Кременной продолжаются тяжелые бои.

«Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной», — пояснил он.

При этом глава Луганской ОВА уточнил, что оккупанты оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о «вагнеровцах».

Вместе с тем Гайдай добавил, что Лисичанский НПЗ оккупанты пытаются использовать в качестве плацдарма.

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