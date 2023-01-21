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Ученые нашли древнеегипетскую гробницу с необычными мумиями

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  • 21.01.2023, 14:36
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Ученые нашли древнеегипетскую гробницу с необычными мумиями

Некоторые из них имеют длину до 3,5 метров.

Археологи обнаружили гробницу с останками пяти мумифицированных крокодилов в Куббат аль-Хава на юге Египта. Их относят к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры, пишет heritagedaily.com.

Животных использовали во время ритуалов для древнеегипетского бога Себека, который защищал от опасностей, связанных с Нилом. Обычно он представал в образе крокодила, либо в виде человека с головой рептилии.

Найденные скелеты очень хорошо сохранились. Они имеют длину от 1,8 до 3,5 метров и принадлежат нильскому и западноафриканскому крокодилу.

«Сначала крокодилы были закопаны в другом месте, возможно, в песчаных карьерах. Это позволило им высохнуть естественным путем. Затем останки раскопали и перенесли в гробницу в Куббат аль-Хава», — рассказали археологи.

У одного из крокодилов сохранились гастролиты — камни в кишечнике, которые помогают им сохранять равновесие в воде. Это позволяет предположить, что животное не разрезали в процессе мумификации.

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