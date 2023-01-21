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В Украине ликвидировали сына священника РПЦ, любившего эффектные фото

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  • 21.01.2023, 14:42
  • 4,092
В Украине ликвидировали сына священника РПЦ, любившего эффектные фото

Оккупант сам попросился на фронт и оказался под Кременной.

ВСУ ликвидировали 25-летнего механика-оккупанта Ивана Вильчинского из Староуткинска Свердловской области. Сообщается, что он «выполнял боевые задачи в Кременной».

Убивать украинцев Вильчинский пошел добровольно. Уже в октябре 2022 года его бросили на передовую.

Как пишут местные СМИ, после боев с ВСУ «трехсотого» Вильчинского отправили в госпиталь, но оккупанта снова потянуло на приключения. Во время очередной поездки на фронт был уничтожен украинскими военными.

В своих соцсетях Вильчинский охотно делился украинофобскими постами, молитвами и стихами о «православных русских». Это и не странно, так как оккупант был сыном священника РПЦ.

В альбомах Вильчинского много пафосных фото с передовой, в том числе у танка с подписью «Отважный», на других снимках оккупант позирует уже в самом танке.

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