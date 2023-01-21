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Возле границы Беларуси с Украиной заметили технику с «зубами дракона»

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  • 21.01.2023, 14:47
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Возле границы Беларуси с Украиной заметили технику с «зубами дракона»

Противотанковые бетонные пирамиды вывозят из Гомеля.

Гомельчане замечают перевозку бетонных противотанковых препятствий недалеко от границы Беларуси с Украиной, сообщает «Флагшток».

Тягач на фото сфотографирован на выезде из Гомеля, он двигался в восточном направлении.

Транспортировку бетонных укреплений в Гомеле стали замечать еще в декабре 2022 года.

Перевозка бетонных препятствий может свидетельствовать о создании линии обороны в Гомельской области или Брянской области РФ.

Бетонные пирамиды называют «зубами дракона». Такие конструкции применяются войсками РФ для создания линий обороны на оккупированных территориях востока и юга Украины, а также на границе РФ и Украины.

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