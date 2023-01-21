Разведка США: России потеряла в войне с Украиной уже 188 тысяч убитыми 9 21.01.2023, 14:53

2,488

Это даже больше тех цифр, которые называет Генштаб ВСУ.

Потери оккупантов на войне против Украины могут быть значительно больше, чем в официальной статистике. Предполагается, что они уже достигли 188 тысяч военных.

Такие цифры изданию The Sun подтвердил источник в разведке США. На встрече в формате «Рамштайн» 20 января тоже озвучивали, что потери россиян уже значительно больше 100 тысяч.

Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла «огромные потери», но не обнародовал публично точную цифру.

«Они понесли огромное количество потерь среди своих военных, включая военных и группу наемников «Вагнера», – говорил Милли.

Он добавил, что линия фронта в Украине тянется от Харькова до Херсона. На этой территории расположено огромное количество русских военных. Поэтому выгнать оккупантов из Украины до конца 2023 года будет «чрезвычайно трудно», но это возможно.

Кроме того, для успешного наступления ВСУ необходимо иметь не только много тяжелой техники, но и навыки. Милли считает, что предстоящие поставки западного оружия будут вызовом для украинских бойцов. Хотя на самом деле ВСУ с начала полномасштабного вторжения регулярно проводят обучение с партнерами.

По официальным данным Генштаба ВСУ, российская армия от 24 февраля потеряла 120 160 своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.

Однако следует отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет. Кроме того, оккупанты имеют серьезные потери в технике. Обезвредили 3140 танков, 6 256 боевых бронированных машин, 2 135 артиллерийских систем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».