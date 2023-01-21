«Кукушки»: кто живет в конспиративных квартирах КГБ и СВР в Москве 1 21.01.2023, 14:59

1,436

Не только дочери Путина.

За КГБ в Москве числились сотни конспиративных квартир, где прятали свидетелей и проводили тайные встречи. Их называли «кукушками» и оформляли на несуществующих людей либо на госпредприятия. После упразднения КГБ большую часть «кукушек» забрали себе ФСБ и ФСО, остальные достались СВР.

Как выяснил The Insider, в конспиративных квартирах СВР жили дочери Путина Мария и Екатерина, в нескольких «кукушках» прятали высланных из США российских шпионов, а в остальных обитают слушатели академии СВР, которых готовят для нелегальной работы за рубежом.

Дочери Путина и не только

В советское время в одной из квартир по адресу Новинский бульвар дом 25 к. 10 (бывшая ул. Чайковского) располагался наблюдательный пункт КГБ — следили за посольством США. Там круглосуточно дежурили оперативники со специальной фотоаппаратурой, и как только кто-то из американских дипломатов садился за руль, следом ехала наружка КГБ. Во время горбачевского «сухого закона» в квартире офицеры тайком отмечали праздники и юбилеи.

С 1993 года «кино» про американских дипломатов больше не снимали, и конспиративная жилплощадь перешла к внешней разведке. Хозяином оформили некоего Степанова В.А., который не имел даты рождения, паспорта и родственников. Квартира оформлена под номером 151 при том, что в доме всего 51 квартира. В «кукушке» проходили тайные встречи офицеров СВР с завербованными дипломатами из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

В 2010 году на въезде во двор поставили шлагбаум, в квартире сделали шикарный ремонт. Вскоре появились жильцы — старшая дочь Путина Мария Воронцова и ее голландский муж Йоррит Фаассен. Супруги между собой общались по-английски, их круглосуточно охраняли сотрудники Службы безопасности президента ФСО.

Правда, на Новинском бульваре Мария и ее муж появлялись редко и всё больше путешествовали по миру, а затем и вовсе уехали в Нидерланды. По свидетельству соседей, сейчас в квартиру иногда наведывается седовласый мужчина с молодой женщиной и раз в месяц приходит неразговорчивая уборщица.

В другой «кукушке», на Мосфильмовской улице, 17/25, жила младшая дочь Путина Екатерина Тихонова. При «совке» конспиративная квартира использовалась для встреч с завербованными преподавателями РУДН, МГИМО и МГУ. После передачи в СВР жилплощадь оформили на Ларионова И.Н, который, разумеется, не имеет установочных данных, документов и биографии. Тихонова жила на Мосфильмовской совсем недолго, вскоре она переехала в особняк недалеко от резиденции Путина. Судя по всему, поводом послужили соседи-наркоманы и серия квартирных краж, произошедших в доме.

Про еще одну «кукушку», на Бережковской набережной, 8, ходили слухи, что ФСБ прятала там перебежчика из АНБ Эдварда Сноудена (сам он это, впрочем, отрицает).

Как выяснил The Insider, конспиративная квартира находится на 9 этаже и использовалась КГБ с 1960-х. О ней вспоминал бывший оперативник КГБ Латвии Борис Карпичков, впоследствии сбежавший в Англию:

«Та самая «кукушка» на Бережковской Набережной, в самом центре Москвы, являла собой полностью обставленное, хоть и не новой, но достаточно добротной мебелью и укомплектованное всем необходимым домашним скарбом (включая даже и чистое постельное белье) трехкомнатное жилище, в котором фактически никто постоянно не проживал».

Карпичков сообщил, что еще одна конспиративная квартира, закрепленная за управлением внешней контрразведки СВР, находится в доме № 2 в Проточном переулке. Среди жильцов многоквартирного дома оказалось 7 человек без установочных данных — на кого из них оформлена «кукушка», осталось загадкой.

Анна Чапман и Герой Советского Союза

В 2010 году разоблаченных ФБР российских нелегалов, которых выдал сбежавший в США полковник внешней разведки Александр Потеев, обменяли на полковника ГРУ Сергея Скрипаля, полковника СВР Александра Запорожского, ученого Игоря Сутягина и экс-сотрудника ФСБ Геннадия Василенко, отбывавших тюремные сроки за шпионаж. Поселили экс-шпионов как раз в «кукушках».

В Лялином переулке, в доме 8 к. 2, поселилась, пожалуй, самая известная из всей компании — Анна Чапман (Кущенко). Доходный дом московского купца Такке был построен в 1910 году. После большевистского переворота в нем проживали видные партийцы, а после их ареста «за шпионскую деятельность и создание троцкистской организации» квартиры передали на баланс НКВД. Общая площадь конспиративной квартиры Чапман — 46 м², хозяйкой числится выдуманная Федорова Е.Т.

Вместе с Чапман из США выслали полковника КГБ-СВР Михаила Васенкова, носившего имя Хуан Жозе Лазаро Фуэтес, и его перуанскую жену Пелаез Вирджинию Окампо. Свою шпионскую карьеру Васенков начал еще в 1975 году, когда под видом испанского бизнесмена его отправили в Перу. В 1983 году он женился на перуанской журналистке Вирджинии Пелаез, а потом семья перебралась в Нью-Йорк. Там Васенков возглавлял нелегальную резидентуру ПГУ КГБ, куда входили журналисты, бизнесмены и члены молодежных организаций левого толка. В 1990 году закрытым указом Верховного Совета СССР Васенков удостоился звания Героя Советского Союза. Он до последнего не признавался в работе на российскую разведку, пока к нему в камеру не пришел перебежчик Потеев и не предъявил прихваченное из Москвы его личное дело.

В Москве экс-шпионов поселили в бывшем доходном доме генерала от кавалерии Александра фон Баумгартена по адресу: ул. Плющиха, дом 53/25, строение 1. До 1968 года в квартире ютилось 4 семьи, а после расселения коммуналка перешла на баланс КГБ. До 1995 года «кукушка» была записана на бывшего майора КГБ Андрея Подвойникова, затем по оперативным учетам СВР конспиративная квартира стала проходить как «почтовый ящик Плющиха 53/25».

Разведчики из «Норникеля», «Роснефти» и «Транснефти»

Еще один разведчик, Андрей Безруков, жил в США по документам на имя Donald Howard Heathfield, а его супруга Елена Вавилова — Tracey Lee Ann Foley. Оба работали по линии научно-технической разведки СВР и за 20 лет шпионской деятельности успели обзавестись многочисленными связями в США и Канаде. После обмена выяснилось, что супруги не имеют в Москве собственного жилья, и их поселили в «кукушке» на Можайском Валу. Хозяином жилплощади числится некий Алидулин Р.Д. Соседи сообщили The Insider, что никакого Алидулина в глаза не видели. Зато наперебой стали рассказывать, как в 2010 году в квартире напротив скончался заслуженный врач РСФСР 73-летний Владимир Рогайлин, и его тело полгода пролежало на кухне.

По указанию Путина Безрукова устроили советником в «Роснефть», а Вавилову — в «Норникель». Оба написали автобиографические книжки, много выступают по ТВ и рассказывают молодежи о любви к Родине. Вместе с родителями на конспиративной квартире проживали родившиеся в Канаде сыновья Тим и Алекс. Они взяли фамилию матери, им выдали российские паспорта: Тим стал Тимофеем Вавиловым, а Алекс, соответственно, Александром.

Между тем, подросшие сыновья стали добиваться возвращения им канадского гражданства. Суд в Канаде встал на сторону братьев, и после получения канадских паспортов они, по некоторым сведениям, тут же покинули Россию. Кстати, старший из братьев, Тим, взял новую фамилию — Флеминг, как у писателя Яна Флеминга, придумавшего Джеймса Бонда.

Полковник СВР Михаил Куцик приехал в США в 2001 году под именем Michael Zottoli, а через два года с канадским паспортом на имя Patricia Mills к нему присоединилась жена — Наталья Переверзева-Куцик. В США супруги служили передатчиками зашифрованных сообщений в Москву, а также заведовали многочисленными тайниками с деньгами. Их арестовали в собственном доме в Арлингтоне, и они сразу признались в тайной деятельности на территории США. Провалившихся нелегалов трудоустроил к себе в «Транснефть» близкий друг Путина Николай Токарев. Куцика назначили директором департамента организации и проведения торгов, а его жену — PR-директором.

Главу семейства поселили в «кукушке» на улице Кулакова, а жену — в бизнес-центре на Большой Полянке, где у внешней разведки имеется помещение для конспиративных встреч с агентурой. Если Куцик старается особо не светиться, то его жена стала лицом «Транснефти»: участвует в презентациях и семинарах. Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин вручил ей почетную грамоту «за поддержку мероприятий». Экс-шпионка обзавелась автомобилями Mercedes и Porsche за 7,5 млн рублей.

В самой нефтяной компании отношение к Переверзевой-Куцик далеко не однозначное, за глаза ее называют «симпатичной интриганкой». Когда экс-шпионку сняли с должности PR-директора и перевели в департамент коммуникаций, кто-то из коллег опубликовал в ЖЖ язвительный пост: «Больше не будет салатовых ленточек за несколько миллионов рублей и не станут копать в парках столицы ямки под деревья стоимостью, будто они отлиты из золота».

The Insider узнал адреса еще 16 квартир в разных районах Москвы, по всем признакам напоминающих «кукушки». Причем известно, что одну из них, на ул. Академика Бочвара, ограбили. Преступники вынесли ноутбук, жесткий диск, набор отверток и 5 тысяч рублей. Пострадавшим оказался сотрудник КГБ Беларуси Владимир Богославский, ранее учившийся на нелегала в академии СВР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».