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«Хочешь развести меня на коктейль?»

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  • 21.01.2023, 15:25
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«Хочешь развести меня на коктейль?»
Фото: onliner.by

Как белорусы реагируют на предложение девушки познакомиться.

Если послушать женских коучей из Instagram, то девушка в лучшем случае может презрительно посмотреть на потенциального партнера — никаких знаков внимания, первых сообщений и уж тем более приглашений на свидания. Да и стереотипы ушли недалеко: мужчина — охотник, женщина — потенциальная добыча.

Журналисты onliner.by решили проверить, как на самом деле парни реагируют на предложение познакомиться со стороны девушки.

Дано: девушка 29 лет, Минск образца 2023 года и миллион шуток о преследованиях за домогательства. Для чистоты эксперимента мы выбрали три разных способа знакомства: в общественном месте, в баре и в дейтинговом приложении. Вызов принят!

Способ первый. Бесперспективный

Начать я решила с самого сложного варианта. И дело даже не в том, кто знакомится первым. Только в романтических комедиях ситуация, когда тебя догоняют на улице, выглядит мило. В реальной жизни мысль только одна: это что еще за маньяк? Он что, не в курсе о существовании интернета?!

Фото: onliner.by

Зимой подстроить такое знакомство, кажется, чуть сложнее — разве что врезаться в милого парня с пакетом мандаринов, они разлетятся по всему асфальту, а когда вы начнете их вместе собирать, ваши взгляды встретятся… Ну да, станет кто-то ползать по минским лужам.

Поэтому из всех общественных мест я выбрала самое нейтральное — магазин перед закрытием. Попытку завязать знакомство в нем всегда можно списать просто на излишнюю разговорчивость. Для разогрева — продуктовый. Как раз на днях видела такую схему в одном из фильмов.

Первой «жертвой» стал парень передо мной на кассе, который покупал 10 упаковок кошачьего корма.

— Ого, у кого-то сегодня намечается праздник! — улыбаюсь, хотя хочется закрыть глаза руками и никогда не возвращаться в этот магазин.

В ответ очень долгое молчание. И неразборчивый ответ даже без тени улыбки: «Это для кошки моей девушки». Праздник намечается, но явно не на моей улице.

Фото: onliner.by

Следующая попытка — и снова провал. Фраза «О, это и мои любимые конфеты!» не вызвала вообще никакой реакции. Ну, кроме моей упавшей самооценки, конечно.

Люди, покупающие алкоголь, обычно больше расположены к беседам. Поэтому мой выбор пал на парня с двумя бутылками вина в руках.

— А вы пробовали это вино? Не могу определиться.

— Не-а, в первый раз вижу. Тут просто забавная этикетка.

Слава богу, он как минимум улыбается!

— А может, посоветуете какое-нибудь сухое красное?

— Да я вообще в вине не разбираюсь, это для дам. Сам я предпочитаю… — робкую надежду за секунду уничтожают его друзья, появившиеся из соседнего отдела. — О, нам пора. Простите.

Фото: onliner.by

Так, с супермаркетами пора завязывать. Кажется, это абсолютно бесперспективный вариант, если речь не о счастливом случае.

Перемещаюсь в строительный магазин. Цель — купить удлинитель. К счастью, он мне действительно нужен, и я в них действительно не разбираюсь.

— Молодой человек, а вы не поможете мне с выбором… — не успеваю договорить заготовленную фразу, как в ответ слышу: «Тут есть продавцы-консультанты, они вам лучше помогут». Грубовато, но справедливо.

Он же не знает, что нас мог ждать не только пятиминутный выбор удлинителя, но и светлое совместное будущее!

Фото: onliner.by

Второй молодой человек оказывается очень отзывчивым и подробно отвечает на все мои вопросы. Правда, наш милый диалог прерывает звонок, на который он отвечает: «Да, милая!» Что ж, это фиаско.

Больше ни одной интересной истории, кроме того, что мужчины 50+ подходят сами. Они готовы дать и совет, и свой номер телефона, даже когда их об этом не просишь.

Последний шанс — магазин парфюмерии. По легенде я выбираю духи брату и никак не могу обойтись без мужского совета.

— Молодой человек, вы выглядите как тот, кто разбирается в парфюмерии. Не поможете мне с выбором?

Вместе слушаем с десяток ароматов. Думаю, воображаемый брат останется доволен нашим окончательным выбором! К этому моменту смесь запахов ударяет в голову, поэтому я продолжаю:

— Вы так стильно выглядите. Могу предположить, что вы ведете блог о моде.

В ответ — заливистый смех.

— Или как минимум у вас очень красивый Instagram.

Меня уже не остановить. Поэтому через пару минут у нас уже взаимная подписка в соцсетях. Считаю это маленькой победой. Но оказывается, что герой (не) моего романа живет не в Минске, а в соседней столице.

Фото: onliner.by

На этом эксперимент с магазинами считаю закрытым. Результат — нулевой. Но буду думать, что дело не в том, кто проявляет инициативу, а в неудачном месте. Ну, и еще в пуховике с шапкой — флиртовать в них максимально сложно.

Способ второй. Дерзкий

Вместе с подружкой отправляюсь в один из любимых минских баров. Он знаменит не только шотами и танцами, но и возможностью петь караоке. Выходной день очень кстати: люблю толпу, в ней можно спрятать мои нелепые подкаты.

Кстати, в защиту всех мужчин. Столько шуток о фразе «Одна здесь отдыхаешь?» абсолютно неоправданны! Когда подходишь знакомиться, это правда первое (да и просто единственное), что приходит в голову.

Вот с этого и начинаю. Долго присматриваю «добычу» и направляюсь к очень высокому парню, который все никак не может сделать заказ на баре.

— Один здесь отдыхаешь?

— Нет, с друзьями. А ты что, хотела меня развести на коктейль?

Вау. Такого поворота я точно не ожидала. Хочется пошутить, что нет, только на ящик Moet. Но я сдерживаюсь изо всех сил.

— Да нет. Я сама могу тебя угостить, — это в мои планы не входило, но на что не пойдешь ради эксперимента.

— Меня еще ни одна девушка не угощала. Но я откажусь, а то друзья неправильно поймут.

Фото: onliner.by

Логика мне не ясна, но решаю не настаивать. Я же просто инициативная, а не преследующая. Однако эксперимент с коктейлем решаю все же провернуть.

Выбираю парня у барной стойки, который похож на заядлого тусовщика. Уж он-то не должен отказать.

— Привет. А можно, я угощу тебя коктейлем? У меня сегодня просто хорошее настроение.

— Так, где спрятана камера? Подружка твоя снимает, да?

— Что-о-о? — делаю самое удивленное лицо из возможных.

— Да никогда красивая девушка не пойдет знакомиться сама. Все, что ей нужно делать, — это сидеть и ждать. А коктейль самой покупать — это так вообще бред.

А он догадливый, поэтому приоткрываю тайну нашего эксперимента и решительно меняю тактику. Пришла пора вернуться к стратегии школьных дискотек. Просто приглашаю на танец того, кто стоит ближе всех. Парень соглашается, но разговор никак не клеится: то ли музыка играет слишком громко, то ли наша совместимость равна нулю. Наша лав-стори заканчивается на одном танце.

Фото: onliner.by

Чтобы все не выглядело слишком подозрительно, перемещаемся в другой бар — и вот она, минута триумфа! Симпатичный молодой человек из компании парней постоянно бросает взгляды в нашу сторону. Перехватываю его на пути к бару — на мое предложение познакомиться он отвечает с радостью и без тени удивления. Правда, потом оказывается, что ему приглянулась моя подружка. Но эту часть эксперимента я все равно считаю успешной.

Вывод, основанный только на одном вечере: знакомиться самой в баре можно, но лучше с тем, кто уже обратил на тебя внимание.

Способ третий. Бережный для психики

Наконец-то! Больше никакого прилюдного позора — тихий уютный мир интернета, где всегда можно просто нажать «анмэтч». Кажется, этикет дейтинговых приложений уже принимает то, что первыми писать могут как парни, так и девушки. Изредка попадаются экземпляры «Право написать первым я оставлю за собой», но это исключение. Наоборот, часто парни обижаются на девушек еще в анкете. Мол, ты не поверишь: если написать первой, рука не отсохнет и Земля не сойдет с орбиты. Что ж, придется пойти на риск.

Фото: onliner.by

Решаю начать со сложных шуточек, привязанных к анкете. Но быстро терплю неудачу: три удаления пары подряд о чем-то да говорят. Ладно, на волну юмора еще нужно настроиться. Но написать «Привет, как дела?» я тоже не могу себе позволить: скукота.

Тем, у кого нет вообще никакого описания, сразу решаю не писать. А вот фраза «Тебе не придется готовить» выглядит очень многообещающе. Да, так и начну: «Привет, твое описание просто мечта!» Ответ следует довольно быстро. Правда, и во всем разговоре инициативу приходится тащить на себе. Обсуждение фирменных блюд и секретов мастерства быстро сходит на нет. Ни одного встречного вопроса я так и не получила — только туманное предложение «погулять какнить». Это дословная цитата.

Мимо следующей анкеты просто невозможно пройти: «Будь нормальной плиз. Очень не хочется, чтобы история нашей первой встречи попала в колонку онлайнера про самое трешовое свидание». Что ж, у нее есть все шансы попасть в другую.

Фото: onliner.by

Быстро выясняем, что для успешного свидания достаточно прийти трезвой и не страдать тошнотой прямо в машине. Я бы послушала эту историю вживую. Но вопросы снова приходится задавать самой. Правда, после сообщения «Так уж и быть. Можешь приходить на свиданочку голая в плаще. Если застудишься, буду носить тебе апельсинки» все вопросы отпадают.

«Не написал? Это из-за природной скромности» — автора этой анкеты так и хочется поддержать добрым словом.

— Привет. Нашему мэтчу уже неделя. Самое время спросить: как там твоя природная скромность? )

— Ты засекала время?

— Да, зачеркивала дни на календаре!

— Совсем заняться вам нечем…

Ясно. Чувство юмора раздавали в той же очереди, что и природную смелость.

Новая анкета — и первое вау: «Проехал автостопом всю Исландию по кругу за неделю». Этого вполне достаточно как минимум для интервью… Но мы же тут ради знакомств собрались: «Привет! Твоя авантюрность впечатляет». Собеседник тут же перехватывает инициативу и начинает задавать вопросы обо мне. Приятно. Разговор получается очень живым. Переписка не утихает несколько дней. Но все равно обрывается на моем ответе, в котором нет вопроса.

Неужели в приложениях для знакомств ни на секунду нельзя прерывать анкетирование?

Еще один диалог больше напоминает консультацию по визе. Хотя очень подробная анкета с описанием всех интересов как будто обещает увлекательную беседу. Но разговор завязывается только вокруг путешествий, а точнее, как при нынешних обстоятельствах в них поехать.

Но больше всего манят, конечно, профили, которые сразу в юмор: «Рост 170 сантиметров, но могу идти по бордюру». Вот с похвалы чувства юмора и начнем разговор. И даже ответ «Бонжурики, симпатяжка» не сбивает мой настрой. Люблю людей, которые знают, что лимит слов в приложениях для знакомств не ограничен. Диалог очень даже активный, но — сюрприз — молодой человек готовится к скорому переезду в Польшу. Увы...

Фото: onliner.by

«Ставь сердечко, если у тебя есть сердечко» — и как можно пройти мимо такой анкеты? Беседа получается образцовой, когда не нужно искусственно придумывать вопросы и разговор льется сам. Болтаем обо всем на свете: о работе, об увлечениях, о путешествиях. Но даже этот бурный поток иссякает через несколько дней даже без намека на свидание.

Средняя температура по больнице такая: на сообщения от девушки парни отвечают охотно, правда, сами не готовы проявлять инициативу и в дальнейшем разговоре. Исключения бывают — часто разговорчивость можно предугадать по бойкой анкете. Пожалуй, этот способ самый перспективный и точно самый бережный для психики, но однозначно не быстрый.

А познакомиться можно при любых обстоятельствах. Романтические комедии разве не на реальных событиях основываются?

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