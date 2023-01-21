Генерал США: Украина наращивает ресурсы для весенней военной кампании 1 21.01.2023, 15:50

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Фото: Getty Images

ВСУ демонстрируют профессиональную работу на фронте.

У российской армии нет возможности прорвать украинскую оборону на Донбассе. В то же время Вооруженные силы Украины на востоке демонстрируют профессиональную работу на фронте и наращивают ресурсы для весенней военной кампании.

Россияне с 2014 года смогли оккупировать 10-15% восточных территорий Украины, включая Крым, заявил экс-командующий войск Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью NV.

«И это все, на что они оказались способны. После месяцев боев у Бахмута, они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар. Продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей, не в силах отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-то прорыва, который они бы могли устроить», ‒ подчеркнул он.

Ходжес добавил, что украинское командование ежедневно делает отличную работу.

«Я восхищен тем, как ВСУ ведут эту военную кампанию, какой у них основательный и профессиональный подход. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв. А также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании», ‒ отметил генерал США.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ могут нанести «рассекающий удар» по армии РФ.

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