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«Лучше я своей дочери куплю что-то нужное»

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  • 21.01.2023, 16:02
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«Лучше я своей дочери куплю что-то нужное»

Белорусы рассказали о планах на выпускной.

До окончания школьного учебного года еще далеко. Но уже сейчас в родительских чатах ведутся жаркие дискуссии, где взрослые обсуждают формат выпускного вечера и сумму, с которой готовы расстаться. Мнения звучат разные: кому-то подавай красную дорожку и лучшего диджея города, а некоторые выступают за более экономный вариант. Журналисты пообщались с родителями юношей и девушек и узнали, во сколько нынче обойдется выпускной.

Ну, удивите нас чем-нибудь

Дочь борисовчанки Татьяны Анна заканчивает лицей в Борисове. По словам женщины, родители уже с сентября сдают деньги: по 50 рублей ежемесячно или 450 рублей за весь учебный год. Правда, делают это не все.

«Я состою в родительском комитете и поэтому не понаслышке знаю, как сложно идет сбор. В классе моей дочери только пару активных мам и пап – остальные отмалчиваются. Посмотрим, может они потом сдадут одной суммой. А пока из 30 человек деньги регулярно приносят только 8», – отмечает Татьяна.

Так как школьная администрация в день вручения аттестатов настоятельно рекомендует не устраивать выпускные застолья, то было решено, что все желающие пойдут в ресторан на следующий день после официального мероприятия. За ребенка и одного взрослого местный общепит просит 75-80 рублей, это не включая сладкие десерты и напитки. Также придется потратиться и на украшение зала.

Родители уже заказали съемку фильма «Один день из жизни лицея», за который видеооператор просит 150 рублей с класса. Также куплены и именные ленты темно-малинового цвета. Кроме этого, заключен договор с минским ведущим, услуги которого стоят 500 долларов за 6 часов мероприятия. Сейчас с ним обсуждается сценарий: он должен предложить шоу и артистов, за которых тоже нужно заплатить.

«Мы советовались с детьми, и они нам сказали: «Ну, удивите нас чем-нибудь». Вот мы и стараемся придумать что-то интересное. Сейчас же чего только нет – только были бы деньги. Знаю точно, что будет салют на рассвете. А еще одно пожелание наших детей – самим придумать плейлист для диджея. Мы не против, правда, попросили, чтобы и для нас пару песенок включили», – улыбается родительница.

Еще одна существенная статья расходов – наряд выпускника. Татьяна вместе с дочерью ездили в Минск, где в одном из магазинов насмотрели платье на прокат за 650 рулей. Если добавить сюда туфельки, прическу, макияж, то кругленькая сумма точно получится. Итого – примерно в 1450 рублей обойдется родителям выпускной бал. И это еще без учета трат на образ мамы, ведь и она хочет быть красивой на празднике. Но по словам женщины, ей не жалко этих денег, тем более Анна – единственная дочь в семье.

«По сути, затраты на выпускной – это одна среднемесячная зарплата белоруса. Думаю, для мероприятия, которое бывает раз в жизни, это нормально», – считает женщина.

Дискотека в гимназии и небольшой фуршет

Во многих других учреждениях города, да и не только Борисова, ситуация немного другая: родители решили ограничиться праздником в стенах родной школы. Например, в гимназии, где учится Алиса, после вручения аттестатов выпускники будут отрываться на дискотеке с небольшим фуршетом.

«Я немного опасалась, что дети захотят по-богатому: лимузины и всякое такое. Но, к счастью, они у нас адекватные», – сказала Надежда, мама выпускницы.

Правда, некоторые все же предлагают обойти стороной рекомендации учреждения и заказать банкет в одном из увеселительных заведений города. Но эту идею пока поддержало мало человек.

«Я думаю, нынешней молодежи такой формат не особо интересен – ведь они мало общаются лично, а только переписываются в своих гаджетах. Если соберется нужное количество человек, то и мы пойдем с дочерью», – говорит Надежда.

С начала учебного года взрослые вносят «в общак» класса по 30 рублей в месяц – это решение поддержали большинство. Кроме этого, из этой суммы еще покупаются учителям подарки на промежуточные праздники – День учителя, Новый год, 8 Марта. Дополнительно оплачивается фотоальбом: его можно выбрать за 82 рубля или 110 рублей.

Сейчас мамы и папы решают, какой подарок преподнести гимназии. Администрация учреждения попросила сделать ландшафтный дизайн, но на это готовы не многие – слишком дорогое удовольствие.

Что касается вечернего наряда, Надежда хочет избежать больших трат: купит дочери костюм, туфли, которые девушка в б«удущем сможет носить. Женщина рассчитывает уложиться в сумму 400-500 рублей. А вот прическу и макияж сделают своими силами.

Костюм от 270 рублей, белые кроссы – не менее 170 рублей

Родители учеников еще одной борисовской школы прислушались к рекомендации администрации учреждения и тоже решили отказаться от похода в ресторан. Маме Егора это даже на руку – женщина одна воспитывает ребенка и поэтому приходится считать деньги.

«Когда я заканчивала школу 20 лет назад, мы тоже отмечали выпускной в самом учреждении. И весело нам было. Поэтому не вижу в этом ничего плохого», – поделилась мнением Светлана.

Многие моменты выпускного еще в процессе обсуждения. Тем не менее, родители ежемесячно отчисляют сумму – кто сколько может, но минимум нужно сдать 20 рублей за месяц. Цветы учителям, памятный подарок классному руководителю, фотограф – все это обязательно будет на школьном празднике.

Мама уже приценилась к одежде и обуви и знает, сколько примерно нужно средств на праздничный образ сына: костюм от 270 рублей, рубашка не менее 60 рублей, а за белые кроссы, которые сейчас в тренде у молодежи, придется отдать не менее 170 рублей.

360 рублей. И это без еды!

Женя учится в одной из столичных гимназий, где в этом году выпускается около 40 одиннадцатиклассников. В родительском чате, по словам мамы девочки, до сих пор идут споры по поводу выпускного: одни хотят по-богатому, с красной дорожкой и дорогим ведущим, других устраивает скромная вечеринка. Понятно только одно: выпускники в кафе не пойдут. Однако выпускной в стенах родного учреждения все равно ударит по карману, уверена женщина. Предварительно, он обойдется в 360 рублей.

«И в эту сумму не входит еда: только диджей, фотозона, фотограф!» – говорит родительница.

Женщина еще не приняла окончательного решения, но склоняется к тому, что они вместе с дочерью поприсутствуют только на торжественном вручении аттестатов.

«Конечно, я не хочу своего ребенка лишать праздника, но в данной непонятной ситуации, когда не знаешь, что будет завтра, не очень хочется выкидывать баснословные деньги ради одного вечера. Лучше я своей дочери куплю что-то нужное или потратим сэкономленные средства на интересную поездку», – отметила Анна.

Зачем тратиться на фотографа?

В минской школе, где учится Вячеслав, нынешний выпуск небольшой – всего 17 человек. Поэтому родители решили не устраивать масштабное мероприятие и проведут праздник в самом учреждении. Взрослые скидываются по 260 рублей: в эту сумму входит диджей на несколько часов, подарки учителям. От услуг профессионального фотографа решили отказаться.

«Сейчас у всех современные телефоны, на которые можно сделать хорошие снимки и видео. Зачем нам тратиться на фотографа?» – рассуждает мама юноши.

Фотографии – это не единственное, на чем хотят сэкономить родители. Также они оформят фотозону своими руками, тем более, у некоторых уже есть такой опыт.

А вот что касается костюма на праздник, тут родители Вячеслава еще не решили: или подберут образ из прошлых костюмов, или купят что-то бюджетное.

В некоторых классах еще до конца не определились с форматом мероприятия. И вроде бы время еще есть, но нужно учитывать, что чем ближе к дате, тем сложнее будет найти свободного фотографа, видеооператора, ведущего. В любом случае, каждый руководствуется своими финансовыми возможностями и приоритетами.

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