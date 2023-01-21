Украинская артиллерия уничтожила позиции россиян на Донбассе

Украинская артиллерия уничтожила позиции россиян на Донбассе3
- 21.01.2023, 16:32
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Военные показали результаты операции.
81-я аэромобильная бригада ВСУ меткими ударами уничтожила позиции российских оккупантов на одной из передовых участков Донбасса.
Операция была снята на видео и опубликована на официальной странице подразделения в Facebook.
Видеоролик разделен на две части: в первом показаны моменты мощнейших артиллерийских ударов по российской позиции, которые наблюдал и корректировал беспилотник.
Вторая часть - это кадры, которые непосредственно сняли украинские военные, разведывавшие данный участок. Они обнаружили на месте удара только трупы оккупантов. Как минимум 6 военных РФ удалось ликвидировать в ходе этой операции.