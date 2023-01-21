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Судьба Кассандры

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  • Станислав Кучер
  • 21.01.2023, 16:55
Судьба Кассандры

Материал для изучающих кремлевскую фауну.

Маргарита Симоньян опубликовала ролик под названием «Вы можете закрыть ютьюб, только он не закроется», в котором поделилась бородатым и на редкость тупым советским анекдотом, рассказала о своей ностальгии по СССР и Российской империи, о перспективе неизбежности Третьей мировой, а также прокомментировала слухи о закрытии ютьюба в России. Мне посоветовали его посмотреть подписчики со словами «Не пожалеешь» - и, редкий случай, и правда не пожалел. 

Этот ролик - не просто очередной ценный материал для психологов, социологов и всех, кто профессионально изучает эволюцию представителей кремлевской фауны и конкретно деградацию пропагандистов, но и, не пугайтесь, настоящая антипутинская информационная диверсия. Любой зритель, обладающий хотя бы минимальной способностью к критическому мышлению, легко обнаружит в нем разоблачения режима и его перспектив. 

Если убрать воду и «откровения» вроде того, что ЦРУ держит всех россиян под полпаком с помощью их смартфонов и гаджетов, останется суровая констатация того, что 1) Ютьюб запрещать бесполезно, поскольку заменить его нечем, а любой запрет только сделает его популярнее; 2) за 22 года путинского правления Россия не создала вообще ничего своего для того, чтобы стать технологически самодостаточным государством, а потому «мы сейчас все заложники западных спецслужб», и «одним решением, одним пакетом санкций у нас могут вырубить вообще все», и «мы за все эти годы ничего не сделали, чтобы перестать быть заложниками этой ситуации». 

А еще в этом ролике (уже не в первый раз, но здесь предельно конкретно) Симоньян дала понять, что она-то обо всех бедах предупреждала Путина давно, и все могло сложиться иначе, но ее никто не слушал: «Сложно придумать судьбы обиднее, чем судьба Кассандры, которая не смогла доказать Агамемнону, что все они погибнут. И погибла».

Станислав Кучер, t.me

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