В Киеве простились с погибшими в крушении вертолета в Броварах 2 21.01.2023, 17:45

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На церемонию пришло множество украинцев.

В Киеве простились с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства.

Прощание прошло в Украинском доме, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Почтить память погибших к их гробам пришли родные и близкие, друзья, коллеги и руководство страны. В частности, на церемонии были президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава ГУР Кирилл Буданов, митрополит ПЦУ Эпифаний, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Денис Монастырский, Евгений Енин, Михаил Павлушко и Николай Анацкий похоронены на Байковом кладбище Киева. Похороны Татьяны Шутяк и Андрея Маринченко будут в Хмельницком и Каневе. Церемония прощания и похорон экипажа вертолета состоится сегодня в Нежине.

Напомним, с утра 18 января в Киеве вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины.

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