Что почем продают на минской Комаровке к концу января 21.01.2023, 18:21

За килограмм клубники просят 50 рублей.

На главном минском рынке в эти зимние выходные можно найти не только уже привычные овощи — помидоры, огурцы, перцы, но и более редкие для холодного сезона ягоды. Например, голубику и клубнику. Агентство «Минск-Новости» узнало, что почем на Комаровском рынке.

Фото: minsknews.by

Голубика обойдется в 5−10 рублей за стограммовый стаканчик. Клубнику продают за 50 рублей за килограмм.

Яблоки в среднем за килограмм стоят от 1,99 до 2,29 рубля. Есть и более выгодные предложения.

Фото: minsknews.by

За мандарины и хурму придется заплатить от 4,5 и от 9,5 рубля соответственно. Есть на Комаровском рынке и апельсины за 5,5 рубля, а киви — за 6,5. Гранаты продают за 7,5 рубля, а лимоны — за 6,5.

Фото: minsknews.by

Спелый виноград продавцы отдают за 6,5−7,5 рубля. Средний ценник за пользующийся популярностью «кишмиш» — 9,99 рубля.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Широкий ассортимент представлен на овощных рядах. За кило помидоров придется заплатить 7,5−8,9 рубля, небольшие черри стоят дороже — 11−30.

Фото: minsknews.by

Огурцы тоже в наличии. Их стоимость — 7,99 рубля. Но цена за более качественные «пупырчатые» отличается — они уже по 15−20 рублей. Болгарские перцы удастся найти за 9,99−12 рублей.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Много на Комаровке и отечественного картофеля разных сортов. За него продавцы просят 1,2 рубля за килограмм.

Фото: minsknews.by

Кило морковки предлагают за 0,99−1,29, свеклы — за 1,29. Баклажаны продают за 9−12 рублей за кило, лук — за 1,59 рубля, белокочанную капусту — за 99 копеек.

Фото: minsknews.by

Есть и зелень. Цена за пучок петрушки и укропа — 1,5 рубля, шпината и кинзы — 2,99 рубля.

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