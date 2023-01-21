ВСУ сорвали атаку россиян на Бахмутском направлении 21.01.2023, 18:44

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Враг потерпел поражение и отошел с потерями.

Украинские пограничники отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы.

«Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков», - говорится в сообщении.

С помощью артиллерии и минометов защитники Украины вели бой с пехотой противника.

«Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, под Бахмутом украинские пограничники сбили два российских беспилотника.

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