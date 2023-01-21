Профессор Чикагского университета: Путина и Лукашенко заставят уйти 21.01.2023, 18:57

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Беларусь может стать демократической страной.

Профессор Чикагского университета Константин Сонин заявил, что российский и белорусский диктаторы будут вынуждены уйти.

«В 1914 году никто не верил, что Николай ІІ может уйти, а в 1917-м это вроде как было уже само собой разумеющееся. Его не отговаривали даже те люди, которые были за монархию.

Думаю, что мы сейчас просто находимся в районе 1915 года, а не в районе 1917. Возможно, что и Путин будет вынужден уйти. Конечно, он это никогда не сделает добровольно. Но его могут вынудить. В истории с Лукашенко то же самое.

Может ли он выкрутиться, остаться или предать Путина? Он борется за свою власть и за свою жизнь. Не за власть Путина.

Мы видели много примеров, когда лидеры стран меняли свои предпочтения в тот момент, когда это становилось более выгодно. Думаю, что Лукашенко даже не нужно действовать в интересах Беларуси, чтобы предать Путина, ему нужно это будет делать в интересах самого себя», — отметил профессор.

Также Сонин рассказал, почему белорусская революция в 2020 году была подавлена и как в случае победы могла бы сложиться дальнейшая судьба стран в регионе.

«Беларусь — это трагическая история. Потому что все выглядит так, что там могла бы быть демократия, могло бы быть все и по-другому. Но, видимо, в какой-то момент близость к российской диктатуре помешала.

Этот момент был в 2020 году. Если бы тогда не было российской помощи, российских силовиков и денег, может и стал бы Лукашенко просто эпизодом, некоторым недемократическим прошлым», — заявил Сонин.

В то же время он считает, что у нашей страны были и остаются все исторические предпосылки для того, чтобы стать демократической страной.

«Насчет России у меня взгляд довольно пессимистичный. Я могу себе представить, что в России проведут выборы, на них кто-то победит, но демократия при этом не установится.

Но про Беларусь я бы говорил более оптимистично. 2020 год был уже 26-м годом правления Лукашенко, но демократия в стране сработала, как везде в мире: митинги, агитация, выборы и победа альтернативного кандидата. И люди вышли на митинги, как и в демократических странах, требуя, чтобы их голос был учтен.

Они не победили, но было очевидно, что большинство белорусов считают демократию, свой голос принципиально важной ценностью.

Вот я не уверен, что россияне также готовы выходить на митинги из-за того, что их голос не учли.

А через 10 лет, я думаю, что в Украине будет значительно лучше, чем в России. А у Беларуси есть все шансы быть новой Польшей или любой страной Балтии. Ничто не мешает ей жить лучше, чем сейчас, и лучше, чем России», — заключил профессор.

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