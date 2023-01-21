закрыть
21 января 2023, суббота, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Столетняя СВО

8
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 21.01.2023, 19:19
  • 5,974
Столетняя СВО

В Кремле и в самом деле думают, что воевать за их дурь готовы миллионы обывателей?

Депутат Госдумы, генерал Соболев успокоил вчера сограждан, что всеобщая мобилизация, во всяком случае, в 2023 году, на повестке дня не стоит. Вот если «военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины», тогда, мол, воевать пойдут все: и хромые, и косые, и многодетные.

Ощущение, что путинская СВО так зашла элитке, что она готова воевать вечно.

Вот и Соловьев уверен, что если понадобится, то буквально миллионы пойдут добровольцами на фронт. И если генерал Соболев робко предполагает, что боевые действия будут идти в Польше и Прибалтике, то «вечерний мудозвон» театрально рычит: «Мы должны войти в Берлин…мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска никогда».

Люди из Кремля и телевизора и в самом деле думают, что воевать за их дурь и утраченное загранимущество годами готовы миллионы обывателей?

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников