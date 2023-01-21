Столетняя СВО 8 Telegram-канал «СерпомПо»

21.01.2023, 19:19

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В Кремле и в самом деле думают, что воевать за их дурь готовы миллионы обывателей?

Депутат Госдумы, генерал Соболев успокоил вчера сограждан, что всеобщая мобилизация, во всяком случае, в 2023 году, на повестке дня не стоит. Вот если «военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины», тогда, мол, воевать пойдут все: и хромые, и косые, и многодетные.

Ощущение, что путинская СВО так зашла элитке, что она готова воевать вечно.

Вот и Соловьев уверен, что если понадобится, то буквально миллионы пойдут добровольцами на фронт. И если генерал Соболев робко предполагает, что боевые действия будут идти в Польше и Прибалтике, то «вечерний мудозвон» театрально рычит: «Мы должны войти в Берлин…мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска никогда».

Люди из Кремля и телевизора и в самом деле думают, что воевать за их дурь и утраченное загранимущество годами готовы миллионы обывателей?

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