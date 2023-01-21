«Мужчинам, которых правильно воспитали родители, низкий поклон» 7 21.01.2023, 19:27

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Белоруска рассказала о грамотном распределении домашних обязанностей.

От домашнего быта никуда не денешься и каждой семье приходится решать вопрос распределения домашних обязанностей по-своему. Еще лет двадцать назад, в большинстве белорусских семей домашний быт полностью был на плечах женщины. Сейчас ситуация меняется, пишет читательница сайта kurjer.info.

Часто я слышу истории, когда семьи разделяют быт между всеми ее членами. Например, мужчине не составит никакого труда убрать квартиру, пока женщина готовит ужин, или наоборот. И это правильно, я считаю. Стереотип о том, что мужчина — добытчик, а женщина ответственна за быт, давно устарел.

Во-первых, в современном мире женщине приходится тоже быть добытчиком и ходить на работу. Во-вторых, мужчина давно уже не носит одну тряпку на узел, а имеет обширный гардероб, который тоже требует и стирки, и глажки. В-третьих, «пещеры», в которых живем, требуют ежемесячной оплаты услуг за воду, газ и так далее. Поэтому стереотип «как было испокон веков» давно канул в Лету. Хвала мужчинам, которые это понимают. Но есть и другие.

Некоторые мужчины из моего окружения считают, что все должно быть как в древности. Баба должна и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. Поэтому вся их суть заключается в том, чтобы после работы прийти домой, поесть и развалиться на диване, а женщина разрывается между домашним бытом.

Да, конечно, многие из данной категории сейчас подумают: «Ой, какой там быт, когда есть и стиральная машина, и швабры с отжимом». Но ведь не стоит забывать, что и одежды горы у всех членов семьи, и кушают они все с тарелок, а не с рук, а посуда сама себя не помоет.

И вот я думаю, а зачем вообще такой мужик нужен, который дома ничего не может сделать? Жена – партнер, а не мамочка.

Более чем на 90% я уверена, что это воспитание родителей. Как мама приучит в детстве ребенка, так дальше и будет. Многие мамы сами себе таким поведением ямы и копают, не говоря уже о том, какое неслыханное «счастье» достанется будущей супруге. Мамочки, дорогие, воспитывайте сыновей правильно, потому что в старости и вы никакой отдачи не получите, если будете все взваливать на себя.

Мужчинам, которых правильно воспитали родители, у которых нет короны и они не считают, что помогать женщине — это быть подкаблучником, низкий поклон.

Правильно разделённый быт — экономия сил и времени, которые можно потратить с удовольствием и радостью на себя и любимых.

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