В Берлине прошел митинг из-за промедления с танками для Украины 6 21.01.2023, 19:40

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Сотни людей собрались перед офисом Шольца.

В столице Германии Берлине прошла акция протеста из-за нерешительности германского правительства в вопросе поставок Украине боевых танков Leopard, пишет «Главком». Видео с происшествия опубликовали в соцсетях.

Украинские активисты устроили акцию в центре Берлина перед ведомством федерального канцлера Олафа Шольца, требуя предоставить Украине танки. Организаторы назвали акцию Free the Leopards! («Освободите леопардов!»).

К украинцам присоединились друзья из Германии, Польши, Грузии и других стран – всего несколько сот человек.

Участники протеста упрекнули канцлера в торможении вопроса предоставления Украине боевых танков. Кроме того, они напомнили, что украинские воины мужественно держат линию фронта и шаг за шагом, месяц за месяцем освобождают украинские земли.

«Мы говорим: «Герои не умирают», чтобы напомнить, что их мужество и борьба за свободу и демократию никогда не будут забыты. Но, к сожалению, герои погибают – каждый день», – заявили представители общественной организации Vitsche Berlin, одного из организаторов акции.

Митингующие перед офисом главы правительства ФРГ отметили, что от обстрелов также страдает украинское гражданское население, особенно на оккупированных территориях и вблизи линии фронта: села и города постоянно обстреливаются и уничтожаются.

Ранее сообщалось, что большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Как сообщал сайт Charter97.org, участники встречи в Рамштайне не смогли договориться о поставке Украине танков Leopard 2.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2023

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