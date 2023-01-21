закрыть
21 января 2023, суббота, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Берлине прошел митинг из-за промедления с танками для Украины

6
  • 21.01.2023, 19:40
  • 1,922
В Берлине прошел митинг из-за промедления с танками для Украины

Сотни людей собрались перед офисом Шольца.

В столице Германии Берлине прошла акция протеста из-за нерешительности германского правительства в вопросе поставок Украине боевых танков Leopard, пишет «Главком». Видео с происшествия опубликовали в соцсетях.

Украинские активисты устроили акцию в центре Берлина перед ведомством федерального канцлера Олафа Шольца, требуя предоставить Украине танки. Организаторы назвали акцию Free the Leopards! («Освободите леопардов!»).

К украинцам присоединились друзья из Германии, Польши, Грузии и других стран – всего несколько сот человек.

Участники протеста упрекнули канцлера в торможении вопроса предоставления Украине боевых танков. Кроме того, они напомнили, что украинские воины мужественно держат линию фронта и шаг за шагом, месяц за месяцем освобождают украинские земли.

«Мы говорим: «Герои не умирают», чтобы напомнить, что их мужество и борьба за свободу и демократию никогда не будут забыты. Но, к сожалению, герои погибают – каждый день», – заявили представители общественной организации Vitsche Berlin, одного из организаторов акции.

Митингующие перед офисом главы правительства ФРГ отметили, что от обстрелов также страдает украинское гражданское население, особенно на оккупированных территориях и вблизи линии фронта: села и города постоянно обстреливаются и уничтожаются.

Ранее сообщалось, что большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Как сообщал сайт Charter97.org, участники встречи в Рамштайне не смогли договориться о поставке Украине танков Leopard 2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников