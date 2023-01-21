Чур меня! 1 21.01.2023, 20:29

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Мобилизация проредила ряды сторонников войны в России.

Виктория Зубкова

Число россиян, которые поддерживают продолжение войны в Украине, резко снизилось после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с результатами которого ознакомилась The Wall Street Journal. Но как только открытая мобилизация в России пошла на спад, россияне изменили свое мнение — в начале ноябре уже 80% респондентов поддерживали войну.

Похожие цифры у «Левада-Центр», который позиционирует себя независимым аналитическим центром в России.

Например, судя по итогам декабрьского опроса, поддержка действий ВС РФ в Украине остается высокой: 42% определенно поддерживают, 32% – скорее поддерживают, не поддерживают – 20%.

В ноябре несколько выросло число сторонников продолжения военных действий в Украине: если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре — 41%. Тем не менее, относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре — 57%). Больше всего (47%) за продолжение военных действий в Украине выступают представители старших поколений — 55 лет и старше. Меньше всего (22%) поддерживают опрошенные 18–24 лет, в пользу переговоров высказываются 68%. Тут все понятно — старшие поколения на фронт не попадут, поэтому и «топят» за войну до последнего россиянина, а молодежь, которую военкомы в России как раз активно отправляют на фронт – против.

Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Точнее, четыре: ложь, наглая ложь, статистика и общественные опросы в России, которые превратились в инструмент пропаганды и манипуляции. Кремлевская пропаганды забивает головы россиянам, социологи – используют пропагандистские штампы и невнимательность респондентов. Например, спрашивая россиян, что они думают о войне в Украине, называют войну «специальной военной операцией» или «военной операцией», чтобы преуменьшить характер вторжения. А ведь поддержка «войны» — не то самое, что поддержка «специальной военной операции».

К тому же, россияне и сами стремятся скрывать свое мнение и давать социально одобряемые ответы. Как минимум потому, что говорить правду о войне в России — это преступление. Например, в июле 60-летнему московскому депутату Алексею Горинову, высказавшемуся против вторжения в Украину, суд назначил 7 лет лишения свободы. С учетом его возраста, это де-факто смертельный приговор. 15 марта во время собрания совета депутатов Алексей Горинов предложил коллегам объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». «Вот скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь, приуроченном ко Дню защиты детей? — обратился он к депутатам. — И об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню победы? Когда у нас каждый день гибнут дети — я вам, для информации, скажу, что около ста детей погибло в Украине».

Однако не стоит переоценивать россиян, которые в своем большинстве заражены «имперским синдромом». В том же опросе «Левада-Центр» преобладающим чувством по поводу военных действий ВС РФ в Украине является «гордость за Россию» – 42%. Лишь 34% испытывают «тревогу, страх, ужас», по 11% – «гнев, возмущение» и «шок».

В пятницу, 20 января, появилось очередное видео, на котором жены и матери мобилизованных россиян жалуются на отсутствие снабжения и отправку на передовую без огневой поддержки. Они не против, что их сыновью и мужья будут насиловать, грабить и убивать население на территории суверенного и независимого государства. Жены и матери возмущены лишь тем, что им пришлось за свой счет покупать экипировку на фронт и мобилизованных используют как «мясо».

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в ходе встрече в формате «Рамштайн» заявил, что Россия понесла в войне с Украиной огромные потери. «Последний раз, когда я публично говорил о потерях россиян, я сказал, что они превышают 100 тысяч. Сейчас скажу, что они значительно превышают 100 тысяч. Россияне понесли колоссальные потери среди военных. Речь идет и о регулярной армии, и о наемниках из группы «Вагнера» и других силах, которые воюют на стороне россиян», — отметил он.

Это значит, что России придется начать вторую волну мобилизации, чтобы восполнить потери. И тогда чаша весов общественного мнения вновь качнется в сторону прекращения войны и проведения переговоров. Конечно, это история не о раскаянии, сострадании россиян, а о банальном страхе за свою пятую точку, которую военкомы захотят снять с дивана, где так комфортно сидеть и поддерживать убийства; и отправить совершать эти убийства, но, вероятнее, быть убитыми.

Вряд ли это подвигнет россиян на антивоенные протесты, но многие будут «голосовать ногами» — давать взятки, чтобы избежать мобилизации, бежать с поля боя, сдаваться в плен. Остальных бросят на фронт в качестве «пушечного мяса» и «утилизируют».

Опросы свидетельствуют, что россияне в целом стерпят еще одну «волну» мобилизации. Но потом, в зависимости от ситуации на фронте, не исключены неприятные для властей сюрпризы.

Виктория Зубкова, Planeta.press

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