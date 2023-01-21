закрыть
21 января 2023, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько в Беларуси стоит одеться на семь лет вперед?

6
  • 21.01.2023, 20:57
  • 1,936
Сколько в Беларуси стоит одеться на семь лет вперед?

Журналисты провели необычный эксперимент.

Журналисты onliner.by решили узнать, во сколько обойдется одеться на семь лет вперед в Беларуси.

Идея не такая уж и странная: некоторые пожилые люди, зная о будущем падении доходов, закупаются вещами впрок на годы вперед, чтобы потом тратить только на еду, бытовую химию, аптечные товары и прочие пенсионерские нужды. А может, человеку нужно время для творческого поиска, на зарплату в этот период он не рассчитывает, но собирается по максимуму купить все необходимое и отвлечься, насколько это возможно, от финансовых вопросов и бытовых реалий. Сколько это стоит? Вот вам любопытные цифры.

Журналисты посчитали стоимость гардероба на семь лет вперед. Почему именно на этот срок? В современных вещах слишком много синтетики — такие одежда и обувь хранятся хуже древних вещей из льна и кожи. Пять-семь лет при хорошем качестве в сухом шкафу пролежат, 12—15 — уже не точно.

Как понять, чего и сколько покупать и как долго носить? Для старта возьмем нормы потребительской корзины. Правда, с 2021 года этот стандарт не действует, но ничего лучшего пока не предложили, а над корзиной много лет трудились специалисты, и нормы эти возникли не на пустом месте.

Во внимание был взят только мужской гардероб. Во-первых, он проще. Во-вторых, оставить женщинам только вещи семилетней давности как-то жестоко. Ради удобства неформально поделим все вещи на преимущественно летние, обычно зимне-межсезонные и универсальные вроде трусов, носков и носовых платков.

Нормы корзины принимаем за основу, но корректируем. Так, в ней мужчине полагался один костюм на три года и одни брюки на два года. Но теперь костюмы постоянно носят только руководители и чиновники, да и то в рабочие дни, а все остальные надевают их на свадьбы и прочие мероприятия. Поэтому костюмы сократим, а количество брюк, джинсов и свитеров увеличим, кое-что добавим от себя.

Цены вещей возьмем из данных Белстата за декабрь 2022 года, округлим, где-то поправим по наблюдениям за ценниками в магазинах — у нас не строгий отчет, но мысленный эксперимент. У каждого отдельного модника может получиться свой бюджет.

Закупаемся на осень и зиму

Есть люди, которые обходятся без зимней одежды (мол, «зимы сейчас не те») и бегают до весны в октябрьском наряде. Однако вещи по сезону все-таки полезнее для здоровья и комфортнее, потому считаем полный осенне-зимний набор.

Чтобы не распыляться, возьмем сразу всю коллекцию зима/осень, верхнюю одежду, четыре свитера, половину брюк, джинсов, рубашек и носков. Не все ясно с шапками. В корзине была меховая шапка, ее цена, по Белстату, составляет почти 219 рублей. Однако на радость защитникам природы их носят еще реже, чем костюмы с галстуком. Возьмем в базу какую-то другую теплую шапку, 50 рублей на нее вполне хватит. Еще в корзине почему-то не было теплого белья. Может, кто-то по молодости отрицает кальсоны, но за семь лет многие повзрослеют. Добавляем от себя 10 пар подштанников (простите, стильного термобелья). Костюмы, пиджаки, брюки, джинсы, рубашки и носки делим между зимой и летом. Некоторые летние вещи делаем дешевле, зимние — дороже (общие средние примерно сохраняются).

Получается вот такой список:

Больше 4,5 тыс. рублей, чтобы в следующие семь зим уверенно чувствовать себя на улице, дома и в гостях. Трудно даже сказать, на чем сэкономить. Можно убрать костюм, побегать, чередуя одну зимнюю куртку с пальто. Но за такой срок экономия небольшая, а дискомфорт возможен, если с единственной теплой курткой что-то случится.

Что надо на лето

Это только кажется, что летом достаточно двух пар шорт и маек. Но не каждый летний день жаркий, не везде стоит ходить в шортах, к лету присоединяются еще май, часть апреля и сентября. Потому из норм потребительской корзины ничего не убираем, добавляем только шорты.

Выходит 3 тыс. рублей — заметно дороже набора маек, шорт и сланцев. Сэкономить можно, разве что отказавшись от костюма — тогда будет 2713 рублей.

Все прочее лучше оставить: летние вещи из-за тонкости материала обычно служат меньше зимних — и одежда, и обувь. Покупать на семь лет одну ветровку и две пары штанов не рекомендуем, экономия на обуви тоже может быть сомнительной.

Но это еще не все

Мы не стали делить между летним и зимним гардеробом ремни и галстуки. Еще обязательно нужно белье, исключительно домашние вещи, желательны спортивная одежда и особенно спортивная обувь. Да и вообще, спортивный костюм претендует на звание самой нужной вещи. Даже не ясно, хватит ли положенных в потребительскую корзину двух костюмов. Скорее всего, придется докупать еще треники.

А из утвержденного состава корзины осталось вот это:

Вроде бы самые непритязательные вещи, но больше 1 тыс. рублей получается при любом раскладе. Самый дорогой по сумме товар — это (ожидаемо) трусы: без них никак.

Можно, наверное, сэкономить на спортивном костюме, если он у вас только для спорта. Но в чем тогда ходить дома? А вот одна пара кроссовок семь лет точно не проходит.

Что в итоге?

Даже по далеким от роскоши нормам потребительской корзины по средним ценам мужской гардероб на семь лет, по нашим подсчетам, обойдется в 8390 рублей.

Сколько здесь можно сэкономить, если покупать по списку? Трудно сказать. Особых излишеств нет, но многое наверняка получится найти дешевле. Если носить вещи до последней возможности, не смущаясь из-за внешнего вида, вероятно, удастся сократить количество в полтора-два раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников