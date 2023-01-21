Сколько в Беларуси стоит одеться на семь лет вперед? 6 21.01.2023, 20:57

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Журналисты провели необычный эксперимент.

Журналисты onliner.by решили узнать, во сколько обойдется одеться на семь лет вперед в Беларуси.

Идея не такая уж и странная: некоторые пожилые люди, зная о будущем падении доходов, закупаются вещами впрок на годы вперед, чтобы потом тратить только на еду, бытовую химию, аптечные товары и прочие пенсионерские нужды. А может, человеку нужно время для творческого поиска, на зарплату в этот период он не рассчитывает, но собирается по максимуму купить все необходимое и отвлечься, насколько это возможно, от финансовых вопросов и бытовых реалий. Сколько это стоит? Вот вам любопытные цифры.

Журналисты посчитали стоимость гардероба на семь лет вперед. Почему именно на этот срок? В современных вещах слишком много синтетики — такие одежда и обувь хранятся хуже древних вещей из льна и кожи. Пять-семь лет при хорошем качестве в сухом шкафу пролежат, 12—15 — уже не точно.

Как понять, чего и сколько покупать и как долго носить? Для старта возьмем нормы потребительской корзины. Правда, с 2021 года этот стандарт не действует, но ничего лучшего пока не предложили, а над корзиной много лет трудились специалисты, и нормы эти возникли не на пустом месте.

Во внимание был взят только мужской гардероб. Во-первых, он проще. Во-вторых, оставить женщинам только вещи семилетней давности как-то жестоко. Ради удобства неформально поделим все вещи на преимущественно летние, обычно зимне-межсезонные и универсальные вроде трусов, носков и носовых платков.

Нормы корзины принимаем за основу, но корректируем. Так, в ней мужчине полагался один костюм на три года и одни брюки на два года. Но теперь костюмы постоянно носят только руководители и чиновники, да и то в рабочие дни, а все остальные надевают их на свадьбы и прочие мероприятия. Поэтому костюмы сократим, а количество брюк, джинсов и свитеров увеличим, кое-что добавим от себя.

Цены вещей возьмем из данных Белстата за декабрь 2022 года, округлим, где-то поправим по наблюдениям за ценниками в магазинах — у нас не строгий отчет, но мысленный эксперимент. У каждого отдельного модника может получиться свой бюджет.

Закупаемся на осень и зиму

Есть люди, которые обходятся без зимней одежды (мол, «зимы сейчас не те») и бегают до весны в октябрьском наряде. Однако вещи по сезону все-таки полезнее для здоровья и комфортнее, потому считаем полный осенне-зимний набор.

Чтобы не распыляться, возьмем сразу всю коллекцию зима/осень, верхнюю одежду, четыре свитера, половину брюк, джинсов, рубашек и носков. Не все ясно с шапками. В корзине была меховая шапка, ее цена, по Белстату, составляет почти 219 рублей. Однако на радость защитникам природы их носят еще реже, чем костюмы с галстуком. Возьмем в базу какую-то другую теплую шапку, 50 рублей на нее вполне хватит. Еще в корзине почему-то не было теплого белья. Может, кто-то по молодости отрицает кальсоны, но за семь лет многие повзрослеют. Добавляем от себя 10 пар подштанников (простите, стильного термобелья). Костюмы, пиджаки, брюки, джинсы, рубашки и носки делим между зимой и летом. Некоторые летние вещи делаем дешевле, зимние — дороже (общие средние примерно сохраняются).

Получается вот такой список:

Больше 4,5 тыс. рублей, чтобы в следующие семь зим уверенно чувствовать себя на улице, дома и в гостях. Трудно даже сказать, на чем сэкономить. Можно убрать костюм, побегать, чередуя одну зимнюю куртку с пальто. Но за такой срок экономия небольшая, а дискомфорт возможен, если с единственной теплой курткой что-то случится.

Что надо на лето

Это только кажется, что летом достаточно двух пар шорт и маек. Но не каждый летний день жаркий, не везде стоит ходить в шортах, к лету присоединяются еще май, часть апреля и сентября. Потому из норм потребительской корзины ничего не убираем, добавляем только шорты.

Выходит 3 тыс. рублей — заметно дороже набора маек, шорт и сланцев. Сэкономить можно, разве что отказавшись от костюма — тогда будет 2713 рублей.

Все прочее лучше оставить: летние вещи из-за тонкости материала обычно служат меньше зимних — и одежда, и обувь. Покупать на семь лет одну ветровку и две пары штанов не рекомендуем, экономия на обуви тоже может быть сомнительной.

Но это еще не все

Мы не стали делить между летним и зимним гардеробом ремни и галстуки. Еще обязательно нужно белье, исключительно домашние вещи, желательны спортивная одежда и особенно спортивная обувь. Да и вообще, спортивный костюм претендует на звание самой нужной вещи. Даже не ясно, хватит ли положенных в потребительскую корзину двух костюмов. Скорее всего, придется докупать еще треники.

А из утвержденного состава корзины осталось вот это:

Вроде бы самые непритязательные вещи, но больше 1 тыс. рублей получается при любом раскладе. Самый дорогой по сумме товар — это (ожидаемо) трусы: без них никак.

Можно, наверное, сэкономить на спортивном костюме, если он у вас только для спорта. Но в чем тогда ходить дома? А вот одна пара кроссовок семь лет точно не проходит.

Что в итоге?

Даже по далеким от роскоши нормам потребительской корзины по средним ценам мужской гардероб на семь лет, по нашим подсчетам, обойдется в 8390 рублей.

Сколько здесь можно сэкономить, если покупать по списку? Трудно сказать. Особых излишеств нет, но многое наверняка получится найти дешевле. Если носить вещи до последней возможности, не смущаясь из-за внешнего вида, вероятно, удастся сократить количество в полтора-два раза.

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