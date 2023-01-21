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«Время работает против России»: на РосТВ заговорили о реальной цене войны против Украины

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  • 21.01.2023, 21:09
  • 7,614
«Время работает против России»: на РосТВ заговорили о реальной цене войны против Украины

Такая риторика всерьез поколебала основы кремлевской пропаганды.

Бывший депутат Госдумы РФ Борис Надеждин неожиданно привнес в пропагандистское ток-шоу на федеральном канале немного здравого смысла. Он четко пояснил гостям студии и отчаянным путинистам, что война в Украине совершенно не стоит тех жертв и разрушений, которые есть уже и будут в будущем.

Как пишет «Обозреватель», кадры необычного для таких передач выступления опубликовали российские СМИ. Ведущий шоу и другие «эксперты» пытались унять Надеждина, но тот был непреклонен в своих прогнозах.

«Победить, конечно, можно. Но вы реально добьетесь того, что огромные украинские города превратятся в руины как Мариуполь. Вы получите сотни тысяч погибших людей. Вы этого хотите? Полноценная война, страшные жертвы, чудовищные разрушения. Слушайте, товарищи, оно нам надо?», – задался риторическим вопросом политик.

Также Надеждин буквально на пальцах попытался  объяснить, что вся риторика Кремля о «неонацистах и бандеровцев» накладывается на сознание тех россиян, которые давно пересекли возрастную отметку в 65-70 лет, молодежь эти тезисы не воспринимает. Такая риторика всерьез поколебала основы пропаганды и участники эфира традиционно начали одновременно вещать, чтобы заглушить последнего более-менее адекватного гостя.

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