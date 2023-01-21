Налоги, пенсии, пособия на детей, коммуналка, выезд за границу: какие изменения ждут белорусов в феврале 4 21.01.2023, 21:23

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Нововведения повлияют на толщину кошельков.

С февраля вырастет единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц. В следующем месяце также пересмотрят пособия на детей до трех лет, а также минимальные трудовые и социальные пенсии. В феврале белорусы получат потяжелевшие платежки за жилищно-коммунальные услуги. В следующем месяце также должны обновить базу «тунеядцев». «Зеркало» собрало февральские изменения, которые повлияют на толщину кошельков белорусов.

Налоги по повышенным ставкам

С февраля существенно вырастет, как и планировалось, единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей. Ставки этого сбора подняли в январе, когда обнародовали обновленный Налоговый кодекс, но применять повышенную ставку начнут с февраля.

Со следующего месяца в Беларуси также вырастут некоторые налоги. К примеру, платить налог по новой ставке со следующего месяца надо будет владельцам агроусадеб. Как и планировалось, для них подняли налог до 37 рублей в месяц. В 2022 году сбор составлял 31 рубль. Последний раз этот налог повышали с начала прошлого года.

Получим жировки по новым тарифам

С 1 января в Беларуси подняли тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, в феврале белорусы получат потяжелевшие жировки за январь из-за роста тарифов.

Пересмотрят некоторые пенсии и пособия на детей

В конце января власти должны озвучить, как с 1 февраля изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии. Их пересматривают раз в квартал, их размер привязан к бюджету прожиточного минимума. К примеру, соцпенсия сейчас составляет 169,92 рубля.

Трудовые пенсии в 2023 году, как ранее анонсировалось, в этом году могут быть повышены три раза.

С 1 февраля в Беларуси также должны пересмотреть пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, их размер привязан к средней зарплате по стране.

Со следующего месяца также должны пересмотреть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от размера бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

Сбор за выезд за границу на машине

С 1 февраля на территории Витебской области продлят взимание сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска. Решение об этом принял Витебский областной совет депутатов 30 декабря.

ИП до 1 марта нужно уплатить страховые взносы

Индивидуальные предприниматели должны не позже 1 марта уплатить взносы в ФСЗН за предыдущий год. Минимальный размер — 2 006,59 рубля, если ИП работал в течение всего года.

Обновят тунеядскую базу

В феврале чиновники актуализируют базу не занятого в экономике населения. Тем, кто попадет в нее и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

Напомним, базу обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

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