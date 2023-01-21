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«Настоящий враг тот, кто посылает вас разрушать чужие жизни и дома»

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  • 21.01.2023, 21:47
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«Настоящий враг тот, кто посылает вас разрушать чужие жизни и дома»

Эмоциональное обращение к белорусским и российским военным.

Я знаю, что украинцы победят и ВСУ в этом году ждет большой успех, пишет читатель телеграм-канала «Баста!». Желаю русским сдаваться в плен, чтобы больше людей осталось в живых. Понимаю, мозги у многих еще одурманены, но пройдет время и Россия прозреет. Русские, просто поймите, что ваши враги не украинцы, а те, кто посылает вас разрушать чужие жизни и дома. Для Путина — вы всего лишь пушечное мясо.

Сдавайтесь в плен! Оставайтесь живыми. Пусть у вас появится праведный гнев, доброе начало, которое есть в каждом человеке, оно поможет остановить эту войну. Справедливо будет наказать тех, кто отправил вас погибать.

Белорусским офицерам: не вздумайте идти воевать. Народ Вас туда не посылает! А если кто-то вас хочет послать, то пусть идет в Вагнер со своей семьею на утилизацию. Да не будет крови на ваших руках, и дети ваши не останутся сиротами. А тех, кто пустил оккупантов на нашу землю, ждет трибунал!

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