ВСУ обратили в бегство российских диверсантов 21.01.2023, 21:59

Фото: AFP

Вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину.

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Сумской области, но они были замечены бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

«Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине. Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг убежал», - говорится в сообщении.

В то же время в администрации не сообщают, понес ли враг потери при попытке прорваться на территорию области.

Стоит отметить, что российские диверсанты после бегства армии РФ с севера время от времени пытаются прорваться на территорию Киевской, Черниговской и Сумской областей для проведения диверсионной деятельности, но в большинстве случаев бойцам Сил обороны Украины удается нейтрализовать эти вражеские группы.

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