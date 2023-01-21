ВСУ обратили в бегство российских диверсантов
- 21.01.2023, 21:59
Вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину.
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Сумской области, но они были замечены бойцами Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.
«Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине. Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг убежал», - говорится в сообщении.
В то же время в администрации не сообщают, понес ли враг потери при попытке прорваться на территорию области.
Стоит отметить, что российские диверсанты после бегства армии РФ с севера время от времени пытаются прорваться на территорию Киевской, Черниговской и Сумской областей для проведения диверсионной деятельности, но в большинстве случаев бойцам Сил обороны Украины удается нейтрализовать эти вражеские группы.