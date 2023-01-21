закрыть
21 января 2023, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ обратили в бегство российских диверсантов

  • 21.01.2023, 21:59
ВСУ обратили в бегство российских диверсантов
Фото: AFP

Вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину.

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Сумской области, но они были замечены бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

«Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине. Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг убежал», - говорится в сообщении.

В то же время в администрации не сообщают, понес ли враг потери при попытке прорваться на территорию области.

Стоит отметить, что российские диверсанты после бегства армии РФ с севера время от времени пытаются прорваться на территорию Киевской, Черниговской и Сумской областей для проведения диверсионной деятельности, но в большинстве случаев бойцам Сил обороны Украины удается нейтрализовать эти вражеские группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников