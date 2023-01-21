Мощное усиление: в Украину прибыли британские вертолеты Sea King 21.01.2023, 22:21

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Они способны уничтожать подводные лодки РФ.

Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину. Ранее украинские экипажи и технику прошли подготовку в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В своем твиттере он опубликовал видео с новой военной помощью от Британии.

Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет усиливаться, – написал министр.

Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

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