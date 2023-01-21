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«Сегодня был самый удачный день по клеву, правда ерш не давал скучать»

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  • 21.01.2023, 22:33
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«Сегодня был самый удачный день по клеву, правда ерш не давал скучать»

Белорусские рыбаки похвастались солидными трофеями.

Мягкая погода этой зимой не мешает рыбакам добывать солидные трофеи. В водоемах Брестской области ловят увесистые щуки и кучи лещей, пишет газета «Ганцевичский час».

Лучшей рыбачке – подарки

Удачными уловами рыболовы делятся в социальных сетях в интернете. Самые частые и содержательные фотоотчеты у рыбачки из Лунинца Кристины Ивашкевич.

«Сегодня был самый удачный день по клеву, правда ерш не давал скучать. Опробовала новые удочки, они супер», – отметила Кристина 17 января и поделилась секретом большого улова.

На водохранилище Велута она поймала кучу лещей на глубине восемь метров на мормышку с мотылем и одним «опариком». С помощью кормушки закармливала рыбку смесью 2F и немного сыпала манку с сухарями.

Но секрет удачной рыбалки не только в подкормке. Более тридцати лещей на 9 кг. Кристина натаскала из проруби с помощью подаренных удочек.

За удочки ручной работы рыбачка выразила благодарность Анатолию Ивашкевичу. По словам рыбачки, коллега по увлечению сделал подарок за то, что они однофамильцы и его дочь тоже зовут Кристина. Вот такая рыбацкая солидарность бывает в наше время.

Чтобы предупредить аншлаг на Велуте после удачной ловли рыбачка сообщила, что 17 января еще держался лед 15-20 см. Но за день солнце  «слизало» два сантиметра льда.

Кристина предупредила любителей ловли, что хороший лед при такой мягкой погоде продержится только пару дней. Пока январь «отдыхает» зимняя рыбалка плавно переходит в летнюю.

Мелкой рыбе – амнистия

Теплая погода не повод сматывать удочки. Житель Ивацевичей Василий Жук 15 января рассказал в  рыбацкой группе ВК, что накануне проверил водохранилище Козики возле Ивацевичей. В тот день погода выдалась, как весной и у рыбака состоялся первый спуск лодки на воду в новом году.

И не зря плавал. Рыбу нашел на крутых свалах 10+ метровой глубины. Благодаря джиггингу (специальному методу ловли, при котором приманкой с грузом постукивают по дну водоема) попались четыре толстых окуня 500-800 гр и щука.

«Открытие состоялось, а вся рыба получила амнистию», – пишет Василий Жук.

Рыбак из Барановичей Никита Гибеж 19 января рассказал, что с наступлением оттепели активизации клева не произошло и рыба пассивная. Но его порадовал бонус в виде щуки на 1230 грамма. Где попалась щучка рыбак не сообщил.

Фото-рыбалка

Брестчанин Валентин Новик 17 января порыбачил на водоеме возле Бреста, что вблизи станции «Журавинка». Зимняя рыбалка порадовала горожанина хорошей, теплой, солнечной и безветренной погодой.

«А если рыбка клюет, то это просто рай. Вот и в этот раз так все и вышло, погода и рыба порадовали своими поклевками», – пишет Валентин.

Правда пришлось рыбаку поэкспериментировать с цветом приманки и с весом груза.

Обычно в этих местах он ловил с использованием груза до 0.75 -1.5 Но пришлось вес увеличить до 2.5 грамм, так как рыба отошла немного от берега.

«Рыбалкой доволен, отдохнул, воздухом подышал, поклевки и рыбку увидел. А значит день удался!», – остался на позитиве горожанин и выложил серию фото рыбок.

Ситуация на водоемах 

С потеплением рыбаки все больше стали обсуждать не уловы, а водоемы и погоду. По информации рыбаков, на 19 января на озере Свитязь еще был лед около 10 сантиметров.

И на других ближайших водоемах (на Атлантах, Краснослободском водохранилище) лед держится, но есть промоины и заходить с берега опасно.

«Надежный лед только в ледовом», – шутят рыбаки.

А реки Щара и Лань полностью освободились ото льда. На Лани заметно поднялся уровень воды. По словам рыбака, на Лани ловится мелкая плотва и густера. На Мышанке вода упала. Самые непоседливые уже готовят лодки.

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