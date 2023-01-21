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Жены и матери российских оккупантов вышли на митинг

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  • 21.01.2023, 22:52
  • 7,146
Жены и матери российских оккупантов вышли на митинг

Женщины заявили, что их родственники «оказались в неравном бою».

Жены и матери оккупантов из «московского батальона» записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обеспечения своих близких на войне и отправления их на передовую без огневой поддержки.

Они заявили, что их родственники-оккупанты «оказались в неравном бою».

Женщины требуют от российского военного руководства обеспечить своим близким хорошие условия для войны. Якобы половина московского батальона являются добровольцами.

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