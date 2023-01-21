Жены и матери российских оккупантов вышли на митинг

Жены и матери российских оккупантов вышли на митинг4
- 21.01.2023, 22:52
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Женщины заявили, что их родственники «оказались в неравном бою».
Жены и матери оккупантов из «московского батальона» записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обеспечения своих близких на войне и отправления их на передовую без огневой поддержки.
Они заявили, что их родственники-оккупанты «оказались в неравном бою».
Женщины требуют от российского военного руководства обеспечить своим близким хорошие условия для войны. Якобы половина московского батальона являются добровольцами.