В США одним из вариантов завершения войны назвали распад России 22.01.2023, 0:56

Кремль потерпел полную неудачу в Украине.

Экс-советник государственного секретаря США, дипломат Мэтью Брайза заявил, что в Штатах одним из вариантов окончания войны в Украине рассматривают распад России.

Об этом он говорил в эфире телеканала «Эспрессо».

Дипломат добавил, что, цели главы РФ Путина относительно этого ужасного вторжения и агрессивной войны изменились. Теперь это, вероятно, физическое и политическое выживание. Все это благодаря удивительному мужеству и эффективности украинских военных и национальной решимости всего населения Украины. Путин получал ужасные советы от своих спецслужб в начале войны. Он думал, что сможет одержать быструю победу, захватив Киев и обезглавив правительство, вместо этого потерпел полную неудачу. Теперь он буквально борется за собственную жизнь, отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что риторика США очень изменилась с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Так, аналитики в Вашингтоне начали говорить и писать о возможном распаде всей рф. Хотя раньше боялись спровоцировать кремль на агрессию, опасались реакции путина на помощь Украине. Дипломат также добавил, что уверен, что у путина нет никак шансов н победу в войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».