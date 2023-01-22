Военный эксперт высмеял размещение ЗПРК на крышах зданий в Москве 22.01.2023, 1:48

1,692

Это жест отчаяния.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов высмеял попытки Путина укрепить воздушную оборону столицы путем размещения ЗПРК «Панцирь-С1» на крышах некоторых зданий в Москве, полагая, что это жест отчаяния. Олег Жданов убежден, что Путин ожидает и боится ударов от ВСУ по Москве, потому таким нестандартным способом пытается формировать систему ПВО над столицей РФ.

Военный эксперт озвучил предположение, где в Москве еще разместили «Панцирь-С1» и что эти ЗПРК из себя представляют: «На территории Кремля, наверное, поставили. Просто там никто их не видит, поэтому мы не знаем. Это самый дорогой и самый дефицитный (их 160 штук всего было произведено). 33 шт. «Панцирь-С1» уничтожили мы на просторах Украины за 11 месяцев войны. Мы знаем о больших потерях «Панцирь-С1» в Ливии и в Сирии. Так что сколько бы их там не осталось, чем больше их поставят в Москве, тем меньше на фронте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».