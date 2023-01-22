Украинские войска отбили атаки РФ на Бахмут и еще девять городов на Донбассе 22.01.2023, 8:36

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Фото: ЕРА

Вражеские штурмы захлебнулись.

За сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.

В частности, отражена очередная дерзкая атака врага на Бахмут, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терни, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Кроме этого, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

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