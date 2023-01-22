Российская пропагандистка Елускова засняла на видео момент своего ранения под Соледаром

Российская пропагандистка Елускова засняла на видео момент своего ранения под Соледаром19
- 22.01.2023, 8:39
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Карма настигла путинистку возле ж/д станции «Соль».
21 января стало известно, что российская пропагандистка Анастасия Елускова получила тяжелое ранение, предположительно, в Соледаре.
Пропагандистка Путина засняла момент собственного ранения. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», можно заметить, как представительница СМИ оккупантов прячется, приседая в дверном проеме здания. Она сообщает, что рядом ведется перестрелка.
В следующее мгновение слышен шум и пропагандистка роняет камеру, падая и крича от боли. В кадре можно заметить мужчину, предположительно, «вагнеровца», склоняющегося над раненой.
В РосСМИ утверждают, что Елускова получила несколько осколочных ранений возле ж/д станции «Соль», также у нее многоосколочный перелом бедра.