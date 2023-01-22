закрыть
22 января 2023, воскресенье, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российская пропагандистка Елускова засняла на видео момент своего ранения под Соледаром

19
  • 22.01.2023, 8:39
  • 5,392
Российская пропагандистка Елускова засняла на видео момент своего ранения под Соледаром

Карма настигла путинистку возле ж/д станции «Соль».

21 января стало известно, что российская пропагандистка Анастасия Елускова получила тяжелое ранение, предположительно, в Соледаре.

Пропагандистка Путина засняла момент собственного ранения. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», можно заметить, как представительница СМИ оккупантов прячется, приседая в дверном проеме здания. Она сообщает, что рядом ведется перестрелка.

В следующее мгновение слышен шум и пропагандистка роняет камеру, падая и крича от боли. В кадре можно заметить мужчину, предположительно, «вагнеровца», склоняющегося над раненой.

В РосСМИ утверждают, что Елускова получила несколько осколочных ранений возле ж/д станции «Соль», также у нее многоосколочный перелом бедра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников