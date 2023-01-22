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ГУР: Украина получит танки Leopard 2

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  • 22.01.2023, 8:44
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ГУР: Украина получит танки Leopard 2

Идет подготовка публичного оформления решения.

Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с агрессором Россией.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он рассказал о том, что Украина в 2022 году достигла серьезного прорыва в получении военной помощи. Мир согласился поддерживать Киев в отражении полномасштабной вооруженной агрессии Москвы.

«За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв», - отметил Юсов.

Также он добавил, что, несмотря на то, что решение в публичной сфере еще не прозвучало, Украина все-таки получит танки Leopard 2. Консенсус по этому вопросу в странах Запада уже сформирован.

«Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2», - подчеркнул Андрей Юсов.

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