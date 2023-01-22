Дмитрий Бондаренко: Белорусские военные не хотят умирать 1 22.01.2023, 8:50

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Но Кремль готовит нападение с территории Беларуси.

Британский «The Time» пишет, что повторное масштабное наступление Россия проведет в апреле. Для этих целей мобилизуют еще 500 тысяч человек. Но вот русские эксперты пугали нас, что большая война начнется в середине января. Украина же, напротив, готовится к войне возмездия и не готова больше уступать своей территории. Но в этой войне есть третий лишний — Беларусь. Об этом — разговор в рамках спецпроекта «Обозреватель. Беларусь» с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Россия продолжает превращать Беларусь в свой собственный укрепленный район, огромную военную базу на границе с Европой. И я думаю, что мы начнем именно с этого. Каким вы видите дальнейшее участие Беларуси в этой войне?

— Сейчас режим Лукашенко находится полностью под контролем Кремля, и поэтому

какая-то активность с территории Беларуси будет зависеть от решения Путина, от решения Генерального штаба России. К сожалению, моя страна сегодня находится под полным военным контролем Российской Федерации, страна, по сути, оккупирована. И я думаю, что нападение с территории Беларуси на Украину, конкретно на Киев, предопределено.

— Знаете, в предыдущем эфире обозреватель из Минска Александр Алесин, я думаю вы его прекрасно знаете, заявил, что на Россию будет работать белорусский ВПК. А вот военных, по его мнению, очень мало, чтобы их присутствие или участие кто-то заметил. Как вы думаете, все-таки военно-промышленный комплекс Лукашенко отдал, скажем так, в распоряжение Путина, или же все-таки живая сила, возможно, за спиной у российских солдат, а, возможно, и в общих группировках будет задействована в ближайшее время?

— Это не имеет большого значения, потому что, действительно, белорусская армия не является очень большой. Но я человек, который достаточное время прожил в Советском Союзе, служил в советской армии, был оккупантом в группе советских войск в Германии. У Кремля богатый многолетний опыт использования территорий своих сателлитов, их военных экономик и войск. И сейчас, к сожалению, Беларусь осталась одним из немногих союзников Кремля, но ее потенциал будет задействован Россией. К сожалению, уже в горячей войне и против нашего ближайшего соседа, ближайшего друга — Украины.

Да, конечно, военные Беларуси не хотят войны и никто не хочет умирать, тем более, у белорусов нет этих имперских комплексов: «Киев наш», «Харьков наш», Новороссия, Екатерина, Суворов. Для белорусской элиты россияне — враги на протяжении многих сотен лет также, как и для украинцев. А у военных, у которых частично промыты мозги, срабатывает, конечно, инстинкт самосохранения.

Военные же предприятия Беларуси используются Россией, используются давно, с 2014 года. С начала войны на многих ремонтных предприятиях Беларуси одновременно ремонтировалась техника и так называемых ЛНР и ДНР, и Российской Федерации, и даже украинская техника. Был такой момент. Но сейчас, естественно, Лукашенко однозначно на стороне Путина.

— По некоторым разведданным, Лукашенко собирает призывников по селам, чтобы более-менее, скажем так, скрыть эту мобилизацию. И вы сказали о том, что люди не готовы воевать, люди не готовы поддерживать этот режим. Но можно ли рассчитывать, что произойдет полный саботаж среди призывников и резервистов? Ведь мы видели, несколько дней назад был такой эпизод, связанный с оппозиционерами. Мать одного из парней бросалась с топором на милиционеров для того, чтобы защитить сына. Вот такое движение может стать сейчас массовым, чтобы уберечь своих детей, чтобы они не шли умирать за Россию?

— К сожалению, нет. Это тоже самое, как идет мобилизация на территории Крыма, на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. Даже на территории оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Если человек отказывается служить, то тюрьма — минимум. А могут быть и избиения, и арест родственников, и угроза смерти. Для того, чтобы в Беларуси возникло партизанское движение, его надо было готовить заранее.

К сожалению, ни страны Запада, ни Украина этим не занимались, и инструментарии по влиянию на умы белорусов очень ограничены. Но разница, может быть, с жителями Крыма и Луганской и Донецкой областей, что белорусы недавно восстали против режима Лукашенко, и большинство молодежи призывного возраста уж точно его сторонниками не являются.

Может быть тихий саботаж, может быть в случае вторжения — переход на сторону украинской армии, сдача в плен. В Беларуси очень популярен полк имени Калиновского, который воюет на стороне Украины и, естественно, Лукашенко этого боится. Но боятся этого и белорусские офицеры, потому что, в случае чего, они получат пулю в спину. Хотя, говорят, среди белорусских молодых офицеров тоже много противников Лукашенко.

— Мы уже немножко затронули и полк Калиновского, и дальше будем развивать тему с призывниками и резервистами, что может происходить. Один из лидеров оппозиции Павел Латушко предложил три способа отсечь Лукашенко от власти. И вот почему я говорю о том, что возможен какой-либо саботаж. Потому что, во-первых, он говорит о том, что более 200 тысяч проживающих в Беларуси готовы выйти на акции протеста в момент, жизненно важный для молодежи. Вторая опора — это действительно то, что вы сказали: батальон, который воюет в Украине. И действительно мы все рассчитываем на то, что будет у нас совместная победа, и батальон потом будет возвращаться в Беларусь и наводить порядок там. И последняя составляющая — многолетние усилия по созданию международного трибунала для Александра Лукашенко, его преступной деятельности. Ну, на трибунал мы действительно рассчитываем: и для Путина, и для Лукашенко. Но все-таки, видите, вы говорите о том, что сейчас какие-либо протестные движения невозможны: мы за два года увидели, что они все пресекаются, людей сажают в тюрьмы, издеваются над ними всяческими возможными способами. Диктатура уже там превзошла себя. Откуда этих 200 тысяч тогда?

— Я хочу сказать, что Латушко никаким лидером оппозиции не является. Это многолетний чиновник режима Лукашенко, который лизал ему сапоги все эти годы, в отличие, скажем, от «Европейской Беларуси», которую я представляю. Мы были организаторами за последние 20 лет абсолютного большинства массовых акций протеста. И сегодня многие лидеры «Европейской Беларуси», а также других движений, такие как Микола Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, которые реально были организаторами массовых акций на протяжении многих лет, они находятся в тюрьмах.

Сегодня судьба Беларуси может решиться только военным путем. Война идет в нашем регионе. Кто-то говорит, что это начало Третьей мировой. Мы знаем, что Россия объявила массовую мобилизацию. Идет скрытая мобилизация, увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет, но не отменили же с 18 до 21. Есть такой писатель Виктор Суворов, у него есть знаменитая трилогия: «Ледокол», «День М», «Последняя республика». Всем советую почитать «День М», где он подробно описывает механизм скрытой мобилизации войск Сталина, который готовил нападение на Германию.

То же самое мы видим в России: увеличение на 3 года означает, что шесть призывных групп по 100-120 тысяч человек скрыто задействованы. То есть их призывают, у восемнадцатилетних призыв не отменен. И таких действий очень-очень много. И Россия реально может призвать, она готовит эту мобилизацию, 2-3 миллиона человек. Сегодня протесты в Беларуси бессмысленны, люди не будут лезть в этой ситуации на рожон. Да, кто-то готовится к партизанской войне, кто-то готовиться к эмиграции, кто-то готовится уехать и вступить в полк Калиновского или пойти воевать в ВСУ. Но решаться судьба будет главным образом Вооруженными силами Украины и союзниками по НАТО.

Если будет реальная помощь со стороны НАТО — тогда будет победа. Белорусы будут делать, что могут на своем месте. Но, к сожалению, от белорусов радикального влияния на ситуацию не будет в ближайшее время.

— Относительно того, чтобы пополнить ряды и пойти в полк Калиновского дополню, что есть решение Верховной Рады Украины. Там расширили права для иностранных волонтеров и, в том числе, потенциальных добровольцев, которые готовы воевать на стороне Украины. Идет речь о военных контрактниках, закон позволяет им легко находиться на территории Украины и получать украинское гражданство в упрощенном порядке. Я думаю, что те белорусы, которые сейчас находятся в Литве, в Латвии, в Польше, в других странах европейских, которые могут попасть на территорию Украины — для них это дополнительный элемент упрощения процедуры, чтобы они действительно помогли и Украине, и белорусскому народу.

Но вот давайте все-таки продолжим далее. Вы меня поправили относительно господина Латушко и я хотел бы немного разобраться. Потому что, если мы заходим примитивно в поисковую систему Google и пишем «оппозиция Республики Беларусь», мы больше увидим материалов о госпоже Тихановской и немного будет действительно текстов, что Павел Латушко ведет какую-то оппозиционную деятельность. А вот те все фамилии, которые вы перечислили, большая часть лидеров, которые находятся в тюрьмах — их сейчас в информационном поле практически незаметно. Я хочу с вами обсудить этот информационный перекос. Потому что, к примеру, сейчас вот форум в Давосе — один из немногих случаев в истории, когда много времени уделялось Беларуси. Вчера был основной из дней форума. Там выступала госпожа Тихановская, завтра 19 января она опять-таки будет говорить о женском лидерстве. Как вы считаете, почему такой перекос в сторону некоторых лидеров, которых вы, наверное, и не считаете основными претендентами на последующее участие в выборах в будущей демократической Беларуси?

— Так сложилась ситуация, что Тихановской пришлось продолжить дело своего мужа Сергея, который был также одним из лидеров белорусской революции. Да он, конечно, был неофит, допускал ошибки, но он все поставил на кон и рискнул своей судьбой. В отличие от Тихановской, которая называет себя «лидером нации», не приходя в сознание, Сергей говорил, что для него в политике примерами являются Микола Статкевич, Евгений Афнагель и Павел Северинец. Потому что он мужчина и понимает, что у этих людей гораздо больше опыта. И Сергей Тихановский в нашем общем плане подготовки революции — это кандидат в президенты протеста. Это была идея Миколы Статкевича, потому что его к выборам не допустили, у него была судимость. И было подготовлено около 20 человек, которые готовы были рискнуть и пойти на выборы. Так получилось, что Тихановская долго колебалась, но все-таки пошла, и так легла карта, что люди голосовали за нее, одновременно подразумевая, что они голосуют и за Сергея, а также за тех, кого не допустили к выборам,

— Да, но это история еще 2020 года, тогда действительно нужно было какие-то экстренные предпринимать шаги, но сейчас удается ли вам в информационном пространстве Европы сместить акценты и показать, что есть другие политические силы, есть другие активисты, есть другие инициативы, которые точно также должны рассматриваться в каких-то парламентских группах, точно так же должны обсуждаться между лидерами европейских стран? Что сейчас происходит в этом направлении, чего мы не видим в Украине?

— Я в политике, в белорусском Сопротивлении давно. И знаю, что политики на Западе, в Украине реагируют на то, что видят в телевизоре. Так как были массовые протесты и был кандидат в президенты Тихановская, на нее и реагируют. А те, кто в тюрьмах, их же в телевизоре нет, поэтому про них забывают. Но хочу сказать, например, что мужчины, парни наши, которые создали батальон, потом прообраз полка Кастуся Калиновского, они не ориентировались ни на Тихановскую, ни на штаб. Они просто взяли в руки оружие, многие были в терробороне Киева, многие имели опыт боевых действий, и стали создавать военное подразделение.

Еще хочу сказать, что гражданская кампания «Европейская Беларусь» оказала помощь полку Калиновского более чем на миллион евро (это не наши деньги, но мы смогли привлечь этот ресурс). Офис Тихановской, все эти латушки и так далее, они и близко помощи такой не оказывали. У них, видимо, другие задачи.

Но сейчас идет война и наша главная цель — помогать и украинцам, и всем белорусам, которые сражаются с оружием в руках. А потом разберемся. Те люди, которые выйдут из тюрем, будут главными ньюсмейкерами, но пока у нас очень много серьезных дел. Освобождение Украины, освобождение Беларуси — это приоритетная задача.

Я видел выступление Тихановской в Давосе. Когда шла речь о безопасности, о вооружениях, человек говорит: «Я в этом не очень разбираюсь, я в этом слаба». Мне просто стыдно, что бездарно растрачиваются такие возможности. Ну, а может быть, это и есть такая игра, чтобы было много «бла-бла-бла», а результата — ноль. Могла же она сказать: «Окажите помощь полку Калиновского».

Хотел бы отметить, что от Украины тоже многое зависит. Мы бы хотели, чтобы полк Калиновского стоял на Севере, потому что не все белорусы сегодня готовы воевать в Бахмуте, в Херсоне. Я понимаю, что это цели ВСУ. Но если бы Украина хотела получить тысячи белорусских добровольцев, то необходимо думать о создании отдельной воинской структуры на базе полка Калиновского и тогда там будут тысячи белорусов.

— В принципе, верхушка военных, полк Калиновского об этом говорят, что они готовы стоять на севере, встречать своих соотечественников и делать предупредительные шаги для того, чтобы остановить их на границе. И я думаю, что действительно всем нужно работать над тем, чтобы полк Калиновского увеличивался и количество белорусских военных росло, которые поддерживают вооруженные силы Украины. Но вот помощь, которая может последовать из Европы. Новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций против режима Лукашенко. У нас был такой период паузы, когда Европа немножко призадумалась, а стоит ли далее трогать самопровозглашенного? Сейчас вот опять возобновилась эта история с санкциями. Она может окончательно, скажем так, укротить этот режим или нет?

— Вы знаете, никто в Беларуси из нормальных людей не назовет Лукашенко никаким президентом: ни самопровозглашенным, никаким. Вот в ваших устах я слышу эту позицию украинского истеблишмента: «Ну, а, может быть, мы там с Лукашенко как-нибудь договоримся, ведь мы же столько торговали, а сейчас оппозиция почему-то его свергнуть не может». Ну, потому что вы торговали, вы его финансировали и, как сказал обозреватель Евгений Магда, «украинское руководство залило уши и глаза битумом и не хотело слушать те разведданные, которые говорили о том, что нападение будет неизбежно».

И хотя было опровержение украинского МИДа, но, действительно, очень странно, что пять пакетов европейских санкций белорусского режима не касались, а потом вдруг всплыла тема: а не плохо бы украинскую пшеницу и белорусский калий отправить на помощь голодающим детям Африки через порты Литвы. Вот эти вещи очень страшные. Ведь, Лукашенко — диктатор, Лукашенко — соагрессор, Лукашенко — убийца.

Есть люди, которые десятки лет всегда были на стороне Украины и будут на стороне Украины. Я был еще на оранжевом Майдане, и мы когда возвращались с друзьями из движения «Зубр», нас захватили еще кучмовские спецслужбы, вытянули из поезда на границе, мы отсидели сутки в украинской тюрьме, мне сломали руку... Мы последовательны в поддержке, и белорусы воевали с 2014 года и сегодня воюют. Вот на них надо делать ставку.

А от Украины мы бы тоже ждали слов: слушайте, НАТО, помогите. Чтобы нейтрализовать Лукашенко, необходима белорусская боевая единица, которая станет прообразом новой армии. Помогите им. Или, знайте, что мы поможем: часть оружия, часть обмундирования, других средств мы направим на помощь белорусам. И тогда вы увидите, что белорусов могут быть тысячи.

Сегодня русские говорят о создании 12 новых дивизий, нескольких армейских корпусов, разворачивании новых армий. Я уверяю вас, что эти люди, белорусские добровольцы, они не будут лишними. Но надо относиться к ним с соответствующим пониманием и уважением, и надо понимать, что происходит. Что латушки и тихановские вам не помогут. Помогут люди из «Молодого фронта», «Зубра», «Европейской Беларуси», «Края»…

— Я думаю, есть четкая позиция Офиса президента и в нашем парламенте о том, что не ставятся акценты в сторону Тихановской или еще кого-либо, мы действительно поддерживаем полк Калиновского. Мы готовы совместными усилиями победить диктатуру. И я думаю относительно торговли. Мне кажется, что нефтепродукты и другие позиции, которые присутствовали между нашими странами, они работали в целом на экономику Беларуси и здесь нельзя упрекать просто нас в том, что мы сотрудничали с Лукашенко. Лукашенко, действительно, — убийца, диктатор и сейчас его нужно приструнить. Но скажите, пожалуйста, если сейчас то вооружение, которое мы получаем, и те ракеты, которые нам поставляют наши союзники, полетят на аэродромы в Беларусь, полетят на те военные базы, которые Россия разместила в стране, какой будет ответ белорусов, какая будет реакция?

— Мы давно ждем нанесения этих ударов. Неужели второй раз будет допущена ошибка, что россияне смогут подвести к границам десятки тысяч войск, колонны танков, техники, ракетные установки и по ним не будет ударов? То есть будут бить украинцы уже под Киевом? Снова Буча, снова Ирпень, снова все повторится? Почему Украина не наносит эти удары по аэродромам? Почему не наносится удары по российским объектам?

— То есть, население поймет, если мы сместим эти линии на территорию страны и начнем останавливать русских солдат уже на ваших территориях?

— Ну, во-первых, население понимает, что Лукашенко уже втянул страну в войну. Но население очень разное. И если говорить о людях, которые активно на стороне Украины, то да, мы ожидаем этих ударов, мы удивлены, почему этого не было, мы не согласны с тем, что вот эта торговля шла на помощь экономике Беларуси. Нет, были санкции Евросоюза в 2021 году. И эти санкции вводили с одной целью: чтобы были освобождены белорусские политзаключенные, настоящие лидеры. Украина в то время имела статус ассоциированного члена с ЕС, тем не менее торговала, жировала на этом. Вложила 3 млрд долларов в спецслужбы, в армию Беларуси, на украинские деньги содержались российские военные во время этих так называемых учений.

Поэтому надо сделать выводы из тех ошибок, которые были, потому что битвы будут очень серьезные. Для Украины будут важен каждый союзник, каждый белорус, который приедет и будет готов воевать в Украине. Мы не знаем, возможно, восстание потом начнется и на территории Беларуси. Но к этому надо готовиться. Мы многие годы предупреждали руководство Украины, что ваша торговля закончится агрессией из Беларуси, мы говорили, что будут вертолетные десанты, что на учениях отрабатывается эти вещи. Нас не слышали. Поэтому сейчас есть возможность создать серьезное вооруженное подразделение. Надо думать про дивизию Калиновского, а для того, чтобы она возникла, надо думать сегодня и предпринимать ряд организационных и информационных действий.

— Разве вы видите какие-то ограничения в этом со стороны украинской власти?

— Да, конечно.

— Что необходимо изменить, по вашему мнению, сейчас, чтобы полк Калиновского увеличивался?

— Полк Калиновского сегодня часть интернационального легиона, где очень много бойцов, и это действительно настоящие герои. Но для того, чтобы нейтрализовать вот этот левый фланг для Украины, правый фланг для России, театра военных действий — необходимо создать отдельное белорусское подразделение, чтобы оно имело свой номер, чтобы было достаточно автономным, и чтобы украинское руководство понимало необходимость создания такого подразделения. Потому что в том формате, который есть: да, идет рекрутинг со стороны руководства полка Калиновского, но это десятки людей за несколько месяцев приезжают. А могут быть сотни и тысячи белорусов на стороне Украины.

— Ну, и давайте напоследок обсудим, мы сегодня неоднократно упоминали тех лидеров, которые сейчас находятся в тюрьмах. И в Европе вы часто акцентируете внимание, что все необходимо для того, чтобы освободить этих людей. Мы на это рассчитываем, потому что это действительно будущее демократической Беларуси. Но какие шансы? Это может произойти до нашей победы над Россией или это будет происходить после?

— Вы знаете, вот сейчас фон дер Ляйен говорила о том, что в десятом пакете санкций против России наконец-то снова появится белорусский режим, и мы очень надеемся, он будет направлен на то, чтобы прекратить обходные пути по санкциям. Мы знаем, что через режим Лукашенко идет продукция, в том числе, двойного назначения. Она идет в Россию, потому что нет границы. И вот санкции против России, против режима Беларуси могут не только освободить белорусских политзаключенных, они могут остановить войну.

Потому что санкции против российского энергетического сектора, который уже действует в Европе, отрезвят Путина. Я уверен, что его активность может продолжаться несколько месяцев, где-то до лета, может, до конца лета, а потом удар по экономике России будет просто катастрофическим. Потому что невозможно вот эти десятилетние наработки в атомной энергетики, которые будут затронуты, в нефтепереработке, в газе, в угле и так далее, заменить. Россия уже несет убытки на сотни миллиардов долларов.

— Вы правы, этот процесс уже идет и мы видим, что Европа отказалась от энергоресурсов России, цены упали и то, на что рассчитывала Россия, уже не произойдет. Каким-то образом пополнять бюджет за счет своих нефти, газа и других ресурсов не получится.

— Вот это самое главное. Чтобы не было возможности обходить санкции, и тогда мы увидим сложение этих трех компонентов: мужество Украины и ее Вооруженных сил, помощь НАТО вооружениями и санкции. Вот эти три элемента могут войну закончить достаточно быстро. Ну и судьба Беларуси…

— Да, политзаключенные. Мы должны с вами подвести итог, что политзаключенные тоже получат шансы вернуться, но вы говорите, что вот эти три компонента будут решающими.

— Да.

— Ну что же, спасибо. Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» немного расставил акценты. Да я думаю, что и руководство страны что-то может подчеркнуть из этого диалога. Что необходимо менять для того, чтобы совместными усилиями преодолеть диктатуру и тот режим, который уничтожает украинцев, издевается над белорусами и полностью уродует перспективу демократической, нормальной и полноценной жизни двух стран. Спасибо огромное, Дмитрий, будем к вам обращаться. Жыве Беларусь!

— Слава Україні!

— Героям Слава!

— Переможемо разом!

— Обязательно! До новых встреч.

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