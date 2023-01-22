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Путина будут «зачищать»

  • 22.01.2023, 9:06
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Путина будут «зачищать»

Слова связанного с ЦРУ американского разведчика оказались пророческими.

Политолог Николай Давыдюк рассказал о конце для России и победе Украины. Он вспомнил о «пророчестве» американского разведчика, связанного с ЦРУ. По словам эксперта, миру не нужен Путин, его проще «зачистить».

«Штаты никогда не заставляет себя долго ждать. Нам так, конечно, хотелось бы вообще, чтоб сказочно было все и сразу. Но смотрите, прошлый год - 23 миллиарда долларов помощи. Это примерно как весь наш бюджет. Причем так, что Путин даже не понял, что случилось. Если бы он понимал масштабы помощи Штатов, то в тот же момент использовал бы тактическое ядерное оружие. Они сделали это психологически и логистически так тонко, конечно же с нашими специалистами, что Путин даже не понял, что случилось. И мы зачистили большинство территорий, которые он оккупировал», - отметил Давыдюк.

Он напомнил о Джордже Фридмане, главе одной из разведок в США и собственнике агентства, которое занимается частной разведкой. В 2009 году он выпустил книгу «Следующие 100 лет». В ней Фридман предсказывал, что в 2020-2030 годах Россия нападет на Украину. Он четко указал, что наша страна победит. А вот РФ далее не вспоминается, ее просто не станет.

По мнению Давыдюка, этот «план» сейчас активно реализуется. Политолог напомнил о том, что в США заговорили о снижении напряженности в отношениях с Китаем. По словам эксперта, это четко говорит о том, что мир не хочет жить в условиях хаоса и войны.

«Никто не хочет жить в фашизме, постоянных ядерных угрозах, постоянном каком-то бункерном бешенстве. Ну Путину нравится жить в бункере, бухать там с Пригожиными, со всеми этими», - отметил Давыдюк.

Мир не хочет учитывать амбиции Путина, жить во мраке. А потому, считает политолог, всем проще «зачистить» кровавого диктатора и не принимать его план.

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