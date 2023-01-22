«Мы клепаем их, дай Бог»: ВСУ громят войска РФ под Соледаром 22.01.2023, 9:32

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Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона показали видео уничтожения врага.

Солдаты армии РФ не прекращают попыток прорвать оборону и захватить Соледар Донецкой области полностью. Для этого оккупанты задействуют большое количество пехоты, основную часть которой составляют наемники ЧВК «Вагнер». Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона поделились кадрами уничтожения врага.

Об этом сообщило «Радио Свобода» в своем Telegram-канале. Украинские солдаты прилагают все усилия, чтобы захватчики не смогли продвинуться по позициям.

Как заявляют солдаты ВСУ, на некоторых участках фронта россияне имеют частичный успех, но существенных изменений ни на одном участке не наблюдается.

Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона поделились опытом – на кадрах видно, как украинские военные сдерживаю врага несмотря на меньшее количество живой силы.

«Мы клепаем их, дай Бог... Нам нужны эти пункты! Они идут по 70-80 человек. Их задача – чтоб автомат сделал пару выстрелов. Так они пытаются прощупать слабые места», – сообщают украинские бойцы.

Как добавляют солдаты ВСУ, ЧВК «Вагнер» посылает своих наемников просто на смерть, ведь на фронте они массово гибнут. Бывшие заключенные составляют именно штурмовые бригады.

На некоторых участках военным армии РФ удается продвинуться.

«Они с края посадки продвинулись к нам. Мы сидели сверху, перезаряжались. Вражеский солдат залез к нам в окоп и пустил очередь. Мы вшестером отходили с позиций», ––добавил боец 109-го отдельного горно-штурмового батальона.

Как добавил солдат, в этой битве они потеряли командира.

Однако, оккупанты умирают значительно в большем количестве – по 10-15 человек в день.

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