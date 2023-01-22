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Видеофакт: Лукашенко покатал на льду террориста из «ДНР»

  • 22.01.2023, 9:48
Видеофакт: Лукашенко покатал на льду террориста из «ДНР»

Два военных преступника нашли друг друга.

Самозванный правитель Беларуси Александр Лукашенко возил по льду в инвалидной коляске раненого уроженца Донбасса, воевавшего за Россию. Такой ролик опубликовала пропаганда диктатора 21 января, сообщает «Главком».

Отмечается, что пророссийского террориста якобы зовут Павел Прохоренков. Он служил в так называемой «народной милиции ДНР» более 5 лет, а в апреле 2022 года взорвался на мине, потерял одну ногу и серьезно повредил другую.

Как сообщал сайт Charter97.org, Европарламент призвал создать трибунал для Лукашенко за военные преступления в Украине.

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