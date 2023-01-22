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ЧВК «Вагнер» — Бахмут — мусорный пакет!

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  • Telegram-канал «Вольнодумец»
  • 22.01.2023, 9:58
  • 4,256
ЧВК «Вагнер» — Бахмут — мусорный пакет!

Выбор у россиян остается небольшой.

В России начался обвал экономики, который на фоне продолжающейся войны грозит финансовым коллапсом со всеми вытекающими последствиями: отсутствием средств на финансирование армии и производство вооружений, массовыми акциями протестов обнищавшего населения, силовыми методами подавления народных протестов, которые приведут к выходу из РФ нескольких национально-этнических регионов и как следствие — сменой власти в РФ.

Понимая все это Кремль стремиться сохранить и укрепить свою власть. Если с армией и прикормленным государственным и правоохранительно-силовым аппаратом все понятно, то как справиться с обнищавшим народом, осознавшим, что его просто все время обманывали.

Сейчас в РФ наступил момент, когда власть поняла глубину пропасти, в которую она сама завела себя, экономику и в целом страну! Миллиардные траты на войну с Украиной и действия «ничего не значащих западных санкции» привели к истощению всей финансовой системы России, построенной фактически на продаже сырья.

Весь мир увидел не процветающую и могущественную державу, о которой говорил Путин, а сырьевой придаток, попытавшийся диктовать всему миру свои условия. В результате Путин стоит перед выбором: завершить проигранную им войну, так как денег на ее продолжение нет или продолжать войну, но источников финансирования нет.

Похоже, Кремль, как и всегда, решил пополнить бюджет за счет населения. Идут разговоры о повышении в ближайшее время цен на услуги ЖКХ и целый ряд продуктов питания. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты и ликероводочные изделия с 1 марта 2023 года.

В связи с невозможностью закупки у европейских производителей лекарств и отсутствия зарубежных компонентов для их производства в России, Росздравнадзор планирует повышение цен на лекарства. При этом, неизвестного какого качества и производства они будут. Ходят слухи о подорожание проезда, ЖД-перевозок и очередной раз ГСМ. В процессе лихорадочных поисков источников пополнения бюджета в Госдуму уже поступают предложения конфисковать имущество покинувших РФ граждан.

19 января вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила: «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» Грабеж и мародерство – это в крови россиян.

Во время проведения «частичной мобилизации» российские власти обещали призванным на военную службу сотни тысяч рублей. А сейчас Кремль пытается за счет выехавших за рубеж россиян ликвидировать свои собственные провалы.

Как видим, выбор у россиян остается небольшой: сбежал от СВО за рубеж – конфисковали имущество и стал нищим, остался в стране – мобилизовали, отправили на войну, вернулся в мусорном мешке. Теперь в России не осталось даже тюремной романтики: «выпил, украл – в тюрьму», далее — ЧВК «Вагнер» — Бахмут — мусорный пакет!

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