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В России взбунтовались родственники оккупантов из «московского батальона»

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  • 22.01.2023, 10:24
  • 7,146
В России взбунтовались родственники оккупантов из «московского батальона»

«Мобиков» и «добровольцев» отправляют на передовую без огневой поддержки.

Супруги и матери оккупантов из «московского батальона», которые убивают украинцев, записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обеспечения своих близких на войне и отправления их на передовую без огневой поддержки, сообщает «Главком».

Они заявили, что их родственники-оккупанты «оказались в неравном бою».

Женщины требуют от российского военного руководства обеспечить своим близким «хорошие условия для войны». Якобы половина московского батальона являются «добровольцами».

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