Обиженный Пригожин написал странное письмо в Белый дом

Обиженный Пригожин написал странное письмо в Белый дом12
- 22.01.2023, 10:42
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Главарь ЧВК «Вагнера» задал нелепый вопрос Джону Кирби.
Обиженный на заявления США главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом. Пригожин обиделся, что США признали его наемников международными преступниками.
Как сообщила пресс-служба Пригожина, его открытое письмо якобы адресовано координатору совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби.
«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершил ЧВК «Вагнер»?», – говорится в тексте письма.
Напомним, официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на войну тратит более $100 млн в месяц.
По оценкам американской разведки, ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина отправила на фронт в Украину 50 тысяч боевиков, 40 тысяч из которых осуждены из российских тюрем. Разведчики подтвердили, что «вагнеровцы» играют ударную роль в наступлении на Бахмут.