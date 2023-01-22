Обиженный Пригожин написал странное письмо в Белый дом 12 22.01.2023, 10:42

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Главарь ЧВК «Вагнера» задал нелепый вопрос Джону Кирби.

Обиженный на заявления США главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом. Пригожин обиделся, что США признали его наемников международными преступниками.

Как сообщила пресс-служба Пригожина, его открытое письмо якобы адресовано координатору совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби.

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершил ЧВК «Вагнер»?», – говорится в тексте письма.

Напомним, официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на войну тратит более $100 млн в месяц.

По оценкам американской разведки, ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина отправила на фронт в Украину 50 тысяч боевиков, 40 тысяч из которых осуждены из российских тюрем. Разведчики подтвердили, что «вагнеровцы» играют ударную роль в наступлении на Бахмут.

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