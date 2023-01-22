Яковенко: Кадыров подготовил для себя план спасения на случай смерти Путина 22.01.2023, 10:52

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Глава Чечени ищет «запасные аэродромы» в мусульманских странах.

Лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров чувствует, что, после смерти или отстранения от власти президента России Владимира Путина, его ждет много вызовов и придется себя спасать. В частности, он надеется на защиту своей армии.

Российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в новом выпуске «Балаканки» на канале УНИАН заявил, что Кадыров уже подготовил для себя «запасные аэродромы».

«Он понимает, что после смерти Путина или отлучения Путина от власти его начнут рвать. Он надеется безусловно на свою армию, что она его защитит. Этот человек долларовый миллиардер и абсолютно убежден, что него есть запасные аэродромы. Это какие-то мусульманские страны», - отметил оппозиционер.

По его словам, Кадыров ведет международную политику, что позволит ему найти убежище в целом ряде мусульманских стран.

«Вообще все эти люди ведут довольно эффективную международную политику. Фактически каждый из них имеет свое министерство иностранных дел. И Пригожин, которые действует более эффективно, чем Лавров, и Кадыров, который ведет свою международную политику», - подытожил Яковенко.

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