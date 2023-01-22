Новый Нюрнберг для Лукашенко 14 Андрей Черуха, planeta.press

22.01.2023, 11:04

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В отношении диктатора принят беспрецедентный шаг.

19 января Европарламент проголосовал за создание международного трибунала для Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Суд над диктаторами

19 января Европарламент проголосовал за резолюцию по призыву к созданию специального международного трибунала с целью преследования преступления агрессии России против Украины. Голосование проходило в Страсбурге, где «за» выступили 472 депутата, против – 19 и воздержались 33.

Цель трибунала – привлечь к ответственности политическое и военное руководство России, а также Беларуси, как страны с территории и при поддержке которой Россия ведет войну против Украины.

Под «руководством» имеются ввиду не мелкие депутатишки, до которых еще могла бы дотянутся рука правосудия, а реальные руководители – правители РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также их приближенные.

Европарламент решил, что специальный трибунал будет проходить по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, на котором судили нацистских лидеров.

Суд будет создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, возможно, через ООН.

Сложности

Главной задачей, которую необходимо решить трибуналу – поиск юридически обоснованного пути и получение юрисдикции для судебного преследования вышеупомянутых лиц. Ведь Путин, Лукашенко и все политическое и военное руководство их стран пока обладают международным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции.

Таким образом, хотя за преступления агрессии и несет ответственность высшее руководство страны, оно же остается всесторонне защищенным. Опять-таки – пока.

Первоочередная задача трибунала – снять с руководства России и Беларуси иммунитет. Совет Безопасности ООН в данном случае со связанными руками, так как Россия – постоянный член совета и обладает правом вето, чем не стесняется пользоваться.

Вот почему в этом вопросе не обойтись без мощной поддержки мирового сообщества, в частности Генеральной Ассамблеи ООН и других международных площадок. Евросоюз уже обсуждает создание прокуратуры с официальным Киевом, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС) для борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине.

Кремль скалит зубы

Ранее в Кремле уже заявляли, что создание подобного трибунала будут считать нелегитимным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого рода механизмы Россия не примет и будет осуждать.

Российские власти считают, что создание трибунала в практическом плане не значит ничего. В МИДе такое решение сравнили с тем, что Госдума с таким же успехом могла бы принять решение о трибунале против кого угодно в Евросоюзе и это точно также ничего бы не поменяло.

Однако напомним о Гаагском трибунале по малайзийскому лайнеру, сбитому в небе над Донбассом в 2014 году. Несмотря на то, что Россия не признала то, что ей было невыгодно – компетенцию и решение суда, это отличный пример того, как европейская общественность уже делала подобные вещи и добивалась справедливости.

К тому же, на этот раз Путин объединил против себя куда больше представителей стран, которые жаждут наказания виновным, чем когда-либо.

Вдобавок, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия также рассматривает вариант создания Офиса международной прокуратуры для расследования преступлений России против Украины.

Не стоит забывать и о расследовании тех же преступлений Международного уголовного суда, которое ведется с начала марта 2022 года, практически с самого начала российского вторжения в Украину.

Никуда не делся и Гаагский суд, который также расследует военные преступления в Украине, хотя и не может выдвинуть обвинения лично Владимиру Путину.

Также, с апреля 2022 года собственное расследование проводит Германия.

Напомним, что еще в сентябре следственная комиссия ООН по Украине пришла к выводу, что российская армия совершает военные преступления на территории Украины.

Таких примеров можно привести огромное количество, но все они говорят о сплоченности европейского общества в вопросе наказания путинского режима, которое российский президент должен понести за свои преступления.

Специальный трибунал, как ни одна другая площадка, даст сигнал как российскому, так и международному обществу – даже Путин и руководство РФ могут предстать перед законом и справедливостью. Кроме того, он закрывает любые возможности к возвращению обычных деловых отношений России с Западом, пока в стране продолжается истерия путинизма.

Андрей Черуха, planeta.press

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