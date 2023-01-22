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«Российские командиры гнали свою пехоту на убой»

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  • 22.01.2023, 11:15
  • 2,584
«Российские командиры гнали свою пехоту на убой»

Украинский спецназ показал видео ожесточенного сражения в Соледаре.

Бои Сил обороны Украины и российских захватчиков за полный контроль над городом Соледар продолжаются. В столкновениях с врагом в этом районе принимают участие и украинские спецназовцы.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Там показали кадры боя в городской застройке Соледара.

Видео снял один из операторов ССО, который вместе с побратимами и другими подразделениями Сил обороны сдерживал многочисленные атаки россиян. На ролике слышно, что взрывы и выстрелы не прекращались ни на минуту.

Тогда командование оккупантов буквально бросало россиян на убой, они шли на штурмы, несмотря на огромные потери. Украинские защитники тем временем пользовались ситуацией и максимально прореживали ряды врага.

Сейчас подразделения Сил специальных операций ВСУ продолжают работать на этом направлении, мастерски уничтожая российских оккупантов.

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