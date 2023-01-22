Der Spiegel: Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2 9 22.01.2023, 11:35

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В Бундесвере составили список.

У Германии есть 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций, из которых страна возможно передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники

Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, которыми располагает Германия. Согласно списку, который был составлен еще в начале лета 2022 года, всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, которая является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в войсках было 53 единицы Leopard 2A7V.

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину.

Можно предположить, что Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии.

Как пишет Der Spiegel, военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях.

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