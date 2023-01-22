закрыть
22 января 2023, воскресенье, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Черная лошадка» сносит Путина с олимпа

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 22.01.2023, 11:43
  • 2,996
«Черная лошадка» сносит Путина с олимпа

Главу РФ ждет очередной неприятный сюрприз.

Президентский предвыборный забег в России официально стартовал. Хотя подковерная подготовка к мартовскому голосованию 2024 года началась еще прошлой осенью, формально ЦИК запустил процесс только сейчас. Отличительной особенностью данной компании выступает ее непредсказуемость в плане поведения электората в условиях фактического военного положения.

Такого рокового вызова четвертьвековое путилетие еще не видывало. Собственно, практически 100% населения не догоняет, для чего их страна учинила кровавую бойню. Зато постепенно приходит понимание: как минимум двум-трем поколениям придется нести тяжелейшую расплату за творящееся безумие помимо и без того космических потерь на фронте. Новый вброс про режим «священной войны» от Соловьева вызывает лишь рвотный рефлекс по отношению к нему и его дегенеративным хозяевам в Кремле.

По имеющимся сведениям, политтехнологи Путина по-иезуитски предлагали ему отменить выборы, прикрываясь войной, либо заменить их на очередной пеньковый референдум в духе «коня на переправе не меняют, но показать монолитную поддержку необходимо». Возникли, между тем, резонные разногласия. Предложение просто взять и отменить выборы полностью развалило бы аргументацию «все идет по плану». Его авторов очень быстро смешали с дерьмом, назвав пораженцами. Тем временем по их заказу слабоумный Дугин до сих пор отрабатывает месседж про интронизацию «сына света» и резню фанатов чебурашки. Какие уж там выборы?

Осенние псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины пустили под откос затею с президентским референдумом. В мировой истории еще не видывали позорного фарса такого рода, когда непонятно кто «голосовал на колесике» под обстрелами на части захваченной территории. Возникла худая ассоциация: дескать референдум – намек на сверхвероятный перенос широкомасштабных боевых действий в глубину российской территории.

Хоть чучелом, хоть тушкой, но выборы проводить надо. Хлопот невпроворот. Первая проблема состоит в мобилизации электората. В обществе нарастают страх, усталость, разобщенность и неудовлетворение вместо столь необходимого единства. Самую низкую в истории явку будут корректировать за счет колоссальных фальсификаций. Вторая трудность –расколы в обществе. Несправедливая хаотичная мобилизация порождает огромное напряжение в силу гарантированной гибели большей части тех, кого заметают на войну. Следует учесть и беглецов за границу с российскими паспортами. Миллионная армия вынужденных СВО-эмигрантов явно будет против действующего президента. Третья проблема – превращение 5-6 областей ЦФО и ЮФО в зону боевых действий. Выборы по единому образцу на всей территории РФ провести будет невозможно, а это прямое нарушение конституции.

Негативную реакцию электората порождает тухлая нарезка кандидатов. В явном виде пока представлена лишь «партия гаагцев». Это не только затертые до дыр военные преступники Путин, Медведев, зюгановцы, ошметки ЛДПР, но и головорез Пригожин, чья ПВК «Вагнер» в США была признана транснациональной преступной группой. Все эти мясники идут под единым лозунгом: проигрыш в превентивной войне означает их политическое небытие и освобождение России от затяжной тирании бессмысленности. Всей этой разношерстной шайке не так просто будет опять продать электорату блеклого и неконтактного чмошника, который стал бредоносцем-неудачником. Даже люмпены и ущербные обыватели, питающиеся пропагандой самого низкого пошиба, не хотят себя более ассоциировать с долгоиграющей фальшивкой.

Война с ее черными лебедями может вынести на политический олимп и «черную лошадку». К тому же, разве можно допустить ситуацию, когда выборы ничего не решают в один из самых критических периодов Государства Российского?

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников