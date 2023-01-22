ВСУ разгромили целую казарму с оккупантами под Бахмутом 22.01.2023, 11:49

2,118

Огонь догнал убегавших.

Силы обороны Украины показали прямое попадание из артиллерии по казарме с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Вражеские солдаты пытались спрятаться от глаз ВСУ в двухэтажном здании. Украинские военные подождали, когда оккупанты в полном составе зайдут в казарму, только потом открыли артиллерийский огонь. Пламя охватило первый и второй этажи.

Некоторым захватчикам удалось избежать первого удара, однако вскоре их настигла судьба их товарищей: когда враг пытался спастись в здании рядом, ВСУ совершили финальный обстрел. Логово оккупантов загорелось.

Пожару помогла распространиться детонация боеприпасов, поскольку склад БК россияне разместили на территории казармы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».