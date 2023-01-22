ВСУ разгромили целую казарму с оккупантами под Бахмутом
- 22.01.2023, 11:49
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Огонь догнал убегавших.
Силы обороны Украины показали прямое попадание из артиллерии по казарме с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.
Вражеские солдаты пытались спрятаться от глаз ВСУ в двухэтажном здании. Украинские военные подождали, когда оккупанты в полном составе зайдут в казарму, только потом открыли артиллерийский огонь. Пламя охватило первый и второй этажи.
Некоторым захватчикам удалось избежать первого удара, однако вскоре их настигла судьба их товарищей: когда враг пытался спастись в здании рядом, ВСУ совершили финальный обстрел. Логово оккупантов загорелось.
Пожару помогла распространиться детонация боеприпасов, поскольку склад БК россияне разместили на территории казармы.