закрыть
22 января 2023, воскресенье, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили целую казарму с оккупантами под Бахмутом

  • 22.01.2023, 11:49
  • 2,118
ВСУ разгромили целую казарму с оккупантами под Бахмутом

Огонь догнал убегавших.

Силы обороны Украины показали прямое попадание из артиллерии по казарме с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Вражеские солдаты пытались спрятаться от глаз ВСУ в двухэтажном здании. Украинские военные подождали, когда оккупанты в полном составе зайдут в казарму, только потом открыли артиллерийский огонь. Пламя охватило первый и второй этажи.

Некоторым захватчикам удалось избежать первого удара, однако вскоре их настигла судьба их товарищей: когда враг пытался спастись в здании рядом, ВСУ совершили финальный обстрел. Логово оккупантов загорелось.

Пожару помогла распространиться детонация боеприпасов, поскольку склад БК россияне разместили на территории казармы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников