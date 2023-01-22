Российский пропагандист неожиданно выболтал планы Кремля по войне в Украине 15 22.01.2023, 12:31

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Фото: Bloomberg

Речь идет вовсе не о «победе».

Российский пропагандист Игорь Прокопенко неожиданно раскрыл «задачу» России, которая развязала войну в Украине. По его версии, РФ хочет не победить, а «задолбать».

Как сообщает Телеграм-канал «НеШутки», в эфире своей пропагандистской программы Прокопенко начал продвигать тезис роспропаганды о том, как плохо живется европейцам из-за санкций. «Бедные» жители ЕС якобы вынуждены воду из крана экономить.

«Сегодня у России нет задачи одержать победу, у нее есть задача, как говорят в интеллигентных кругах, задолбать. При чем задолбать всех: и украинский режим, и западных противников... Потому что санкции оказались обоюдно острыми, а предел прочности у западного обывателя, который экономит воду у себя в раковине, он не очень большой, а обвал мировых рынков, прошу заметить, не за горами», - заявил пропагандист.

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