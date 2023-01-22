Фотофакт: Белорусских школьников перевели на урезанные пайки 3 22.01.2023, 12:42

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Платный обед выдают даже без кусочка хлеба.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» показал, как выглядит обед витебского школьника. Он, кстати, платный.

Ученики 28-ой школы Витебска поделились фото школьного обеда: кому-то даже и кусочка хлеба не хватило. Школьные работники объяснили такой обеденный набор отсутствием на час электричества на районе.

Вчера сайт Charter97.org сообщал, что жители Витебска жители Витебска остались без воды и электричества.

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