Пионтковский: Путин потерпел два очень тяжелых аппаратных поражения 1 22.01.2023, 12:51

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Андрей Пионтковский

Окружение презирает главу Кремля за слабость.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин впервые за 23 года во власти потерпел два аппаратных поражения.

«Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина, чтобы вернуть на должность Герасимова, и Путин покорился. А вторая, когда через два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием прекратить «программу дискредитации» со стороны генштаба «героических бойцов» «Вагнера» и выпустить официальное заявление об их «подвигах», – объяснил Пионтковский в эфире телеканала «Эспрессо».

По словам политолога, после этих поражений Путин – уже не тот человек.

«Он уже не воспринимается аппаратом как фюрер. Кроме того, Пригожин только обнаглел от такого и развернул атаку не только на военное руководство, на генералов в генштабе, но и на предателей в администрации президента», – отметил Пионтковский.

Как сообщал сайт Charter97.org 11 января 2023 года начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

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